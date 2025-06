Abortos crecen por cuarto año consecutivo y dejan al descubierto "vacíos legales" y de "educación sexual"

Dahiana murió y no tendría que haberse muerto. Al menos no tan joven, con solo 16 años, tras haber parido de urgencia a su bebé en el Hospital de Salto. Dahiana quiso abortar y no la dejaron. No se lo permitieron cuando, según los estudios posteriores de una de las cátedras de Ginecología, la evidencia era contundente: su vida estaba en peligro.