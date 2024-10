Alcalde de Paysandú denunciado por intendente iba a ser imputado pero no fue a su audiencia: asegura que no tiene dinero para volver de Estados Unidos

Este lunes se iba a desarrollar en Paysandú una audiencia para imputar al alcalde de Porvenir, Ramiro Ayende, por no abrir las puertas de un CAIF en agosto de 2023 y atrincherarse en su Municipio, pero el funcionario no se presentó alegando que está en Estados Unidos y no tiene dinero para volver, confirmaron fuentes del caso a El Observador.