Ante "casos graves" en adopciones, lnstitución de Derechos Humanos propondrá cambios en el proceso

La Institución Nacional de Derechos Humanos convocará a un grupo de trabajo para estudiar a fondo el proceso de adopción de niños y proponer recomendaciones con cambios. Esto, ante varios " casos graves" en los procedimientos que vulneran los derechos de los niños y que fueron denunciados tanto por familias adoptantes como por familias biológicas.

El Observador informó el mes pasado sobre lo que vivió Itzaé , una bebé de nueve meses que, después de haber pasado los último ocho meses con su mamá adoptiva, la Justicia, por recomendación del INAU, decidió integrarla a la familia de su tío biológico, que a la vez estaba a cargo de dos de los tres hermanos de la bebé.

Lo que sucedió fue que el INAU elevó a la Justicia información incompleta sobre la historia de la bebé, y solo informaba que no había tenido visitas de nadie desde su nacimiento. Omitió informar, sin embargo, que tenía tres hermanos, dos de los cuales estaban a cargo de su tío biológico y asistían a la organización El Abrojo, que tiene convenio con el INAU. Esta omisión hizo que la Justicia decidiera, a falta de una familia biológica que se hiciera cargo, integrar a la niña a una familia del Registro Único de Adoptantes.

¿Cómo cambió Punta del Este con los años? Un recorrido por la historia de un balneario que se convirtió en ciudad

Marcha atrás en la adopción Itzaé, la bebé que consiguió mamá adoptiva y la perdió a los nueve meses por errores del INAU y la Justicia

Al mes de ser integrada a la casa de su nueva mamá, el tío biológico se enteró de la existencia de su sobrina y empezó a buscarla, hasta que en el INAU le informaron que había sido dada en adopción. A raíz de lo sucedido, la Justicia dio marcha atrás en su primera decisión y le revocó la tenencia a la mamá adoptante. En cambio, ordenó que Itzaé pasara a vivir con su tío y sus hermanos.

Este es uno de los casos denunciados ante la Inddhh, pero no es el único, informó a El Observador Jimena Fernández, una de las directoras de la Institución.

A partir de la denuncia, la Inddhh envió un oficio al INAU para que informara acerca de cómo había sido este proceso de adopción y cómo se llegó a estar última resolución. Sin embargo, el INAU no respondió el oficio, por lo que la Institución volvió a enviar otro, que tiene como plazo para ser respondido hasta el 8 de enero. La respuesta tampoco ha llegado hasta ahora.

"Hay que hacer una revisión del sistema de adopción. Porque hay dificultades en la ley, pero también en los procesos. Con el resultado de esa mesa de trabajo, vamos a hacer recomendaciones para poner el interés superior del niño en el centro", dijo Jiménez.

El grupo de trabajo de la Inddhh, que empezará a reunirse a mediados de febrero, convocará a todas las partes involucradas en el proceso de adopción, a diferentes voces de la academia, del sistema de Justicia, y también a las legisladoras que están impulsando cambios desde el Parlamento.

Tal como informó El Observador este lunes, la diputada comunista Tatiana Antúnez trabaja en conjunto con la colorada Paula de Armas en la elaboración de un proyecto de ley para modificar el proceso de adopción. En un sentido similar trabaja también la diputada del MPP Margarita Libschitz, y desde el Senado quien lleva la voz cantante es Blanca Rodríguez.

Hay cierto consenso en diferentes ámbitos con respecto a la necesidad de hacer cambios con respecto a las adopciones. Los puntos más álgidos que generarán debate tienen que ver con la preponderancia que el derecho le da a la familia biológica.

El Código de la Niñez establece en su artículo 132 que cuando un niño queda desprotegido, tiene prioridad para su tenencia su familia biológica o extensa con quien el menor haya desarrollado un vínculo significativo. Si esa persona no está para su disposición, entonces pasará a una familia adoptiva. En tercer lugar, podrá ser dado a una familia amiga del INAU, y en última instancia, el niño será enviado a un centro de protección de 24 horas.

En los hechos, sin embargo, la prioridad para la tenencia suele tenerla su familia biológica, sin importar si ese vínculo es realmente significativo para el niño. Otro de los temas que estarán en la discusión será qué rol cumplen las familias adoptantes a lo largo del proceso. En el caso de Itzaé, por ejemplo, después de irse con su tío biológico —ayer se cumplió un mes de haberse ido de la casa en la que estuvo ocho meses— la niña no volvió a ver a su mamá adoptiva. No hay ningún procedimiento que contemple que ese vínculo que generó la niña desde su nacimiento deba mantenerse. No así al revés: las familias adoptantes están obligadas a mantener el vínculo con la familia biológica del niño en caso de que exista ese reclamo.

De hecho, el INAU toma el caso de Itzaé como un punto de partida para impulsar cambios en los procedimientos. Además, se abrió una investigación administrativa para identificar posibles responsabilidades.