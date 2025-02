Asesor financiero denunció que Gustavo Basso prestaba dinero con grandes intereses y dijo que sus clientes quedaron "en una situación complicada"

Por otra parte, Caorsi se refirió a los inversores afectados por la operativa de Conexión Ganadera, y afirmó que podrán recuperar "entre un 10% y un 15%" de lo que invirtieron, cifra a la que luego deberán descontar los honorarios de los abogados.

Además, indicó que muchos damnificados pidieron a sus defensores "negociar de forma particular" para la recuperación de sus bienes, lo que cree correcto porque "la Justicia es lenta" y muchos de los bienes son cabezas de ganado, que "si no come, no toma agua o no se vacuna, pierde su valor o incluso muere".

"Es una estafa espantosa, es horrible lo que hicieron. Mi consejo es ir contra los dueños del capital y demostrar que es una estafa que no solo incluye a Conexión Ganadera, porque Conexión Ganadera, al no estar regulada, servía para entrar dinero, prestar y otras cosas. Pero acá hay un grupo más grande, una asociación para delinquir que incluye a gente de las familias Basso y Carrasco, y también de fuera", afirmó el asesor.