Besozzi dijo que si las medidas cautelares llegan hasta el momento de asumir pondrá "un escritorio con un gazebo en la plaza"

“Llevo más de 60 días; al principio se suponía que tenía 180 días de cautelar en mi casa, encerrado, o sea, seis meses. A los 53 días, nos presentamos en audiencia con mi defensa y las cautelares cambiaron: de estar encerrado permanentemente, ahora puedo salir y tengo que volver a mi casa a las 12 de la noche, y puedo salir después de las 7; además, no me dejan ingresar a ninguna dependencia de la intendencia. Pero, como fueron cambiando las cautelares, yo aspiro a que sigan cambiando”, dijo.

“Yo no tengo ningún delito. Hice las cosas bien, estoy tranquilo de eso. Lo que tengo muy a flor de piel es lo humano; para la Justicia no corre eso, pero para mí sí. Por ejemplo, si usted me llama porque tiene un problema, yo respondo y trato de alguna manera de ayudarlo a resolverlo, pero eso para la Justicia parece tráfico de influencias”, expresó el intendente electo.

En cuanto a las causas por las que se lo investiga, Besozzi aseguró que no se opone a la labor judicial.

“No estoy en contra de que me investiguen; lo que no me pueden cercenar —como ya lo hicieron de alguna manera al quitarme la posibilidad de ir a votar— es actuar como intendente después de que me eligió la gente. Y, peor todavía, en sesenta y pico de días no hay prueba de nada. Aspiro a que esto se resuelva”, expresó.

Posteriormente, Besozzi se refirió a lo que hará en caso de que las medidas cautelares no se retiren antes del 10 de julio y la fecha de asunción del mando llegue con la restricción vigente.

Si se diera tal situación, Besozzi dijo que estaría dispuesto a asumir “en la plaza Independencia”, a pocos metros de la sede de la comuna.

“Voy a tener que gobernar desde afuera. No hay ninguna ley que diga que tengo que gobernar desde adentro. Pondré un escritorio con un gazebo en la plaza, y desde ahí gobernaré”, dijo.