Caída del patrimonio, pérdidas y juicios: los detalles del balance de la AUF marcado por el enfrentamiento con Tenfield y la cercanía a Conmebol

El documento con los estados financieros ya fue entregado al Banco República (BROU) y permitió que, tras una votación dividida, el directorio volviera a habilitar la línea de crédito de hasta US$ 9 millones que tiene la AUF , tal como informó Búsqueda esta semana.

La línea había sido congelada a principios de setiembre porque la AUF se había demorado en entregar el balance. Eso le valió también una rebaja en la calificación crediticia hasta nivel 4 donde se ubican los deudores con capacidad de pago “muy comprometida”. Tras la presentación, la organización volvió a tener una calificación de 2A lo que significa que es un deudor “con capacidad de pago adecuada”.

Tenfield y la disminución de patrimonio

El informe de Grant Thornton (GT) enciende algunas luces amarillas respecto a la situación financiera de la institución, de acuerdo a un análisis realizado por El Observador a partir del documento y en consulta con contadores.

El documento muestra que la AUF redujo un 88% su patrimonio el último año pasando de US$ 5.568.155 a US$ 668.518. Desde 2020, el patrimonio de la institución viene disminuyendo (era de US$ 9.807.188 al cierre de ese año).

Los auditores emitieron una “opinión con salvedades”, un término técnico que significa que los números son objetivos pero que hubo limitaciones en el trabajo. En el fundamento de esa opinión explicaron que la AUF presentaba un “saldo a cobrar” con Tenfield por US$ 5,1 millones.

La cuenta se compone de una deuda de Tenfield con la AUF por US$ 6,9 millones y una de la AUF con Tenfield por US$ 1,8 millones. Son por gastos de traslados de la selección, derechos de televisión y sponsor de técnicos en tres contratos diferentes.

“Dada la diversidad de conceptos incluidos en estos saldos, las reclamaciones mutuas y la ausencia de respuesta a nuestra solicitud de confirmación de saldos por parte del tercero (Tenfield), no nos ha sido posible concluir mediante la obtención de evidencia de auditoría suficiente y apropiada respecto del importe neto a cobrar reflejado en los estados financieros”, señaló GT.

Además, la AUF no constituyó provisiones en caso que Tenfield no le pague. De acuerdo con los auditores, esto fue porque “a partir de febrero de 2021 la dirección de la AUF ha mantenido reuniones con la empresa para intercambiar información, enviar documentación y definir la forma de trabajo futura, con el fin de llegar a un acuerdo sobre los saldos a cobrar y a pagar”.

Más allá de estas cifras, hay otra disputa con Tenfield que no está contabilizada en el balance aunque en algún momento deberá incorporarse. Se trata de un diferendo por la aplicación del VAR, la herramienta que usan los jueces desde 2020 para resolver jugadas complejas en el campeonato uruguayo.

Ese servicio es dado por Tenfield, algo que la AUF reconoce, pero hay diferencias sobre los precios porque fueron fijados unilateralmente por la empresa. Al cierre de 2023, la empresa dirigida por Francisco Casal había emitido facturas por $66,5 millones (más de US$ 1,5 millones) que no han sido “reconocidas” por la AUF en sus estados financieros debido a la “disputa sobre los términos de las tarifas aplicadas”.

“Dicha situación refleja la existencia de una obligación por parte de la AUF que aún no ha sido formalmente aceptada ni contabilizada, lo que podría implicar ajustes futuros una vez se resuelva el desacuerdo sobre los precios”, dice la auditoría.

Rojo en las cuentas

El balance menciona que la AUF registró pérdidas por US$ 4.123.510 en 2023.

La auditoría también tiene un “párrafo de énfasis” en el que GT llama la atención de que la AUF realizó “modificaciones” al balance anterior de 2022. Inicialmente, la organización informó que cerró ese ejercicio con un saldo negativo de US$ 997.555 pero luego agregó gastos por US$ 1.160.341 con lo que el rojo en la cuenta fue de US$ 2.157.896.

Esos desembolsos no habían sido reportados al cerrar el balance anterior (auditado por PwC) y obedecen a US$ 474.456 de la selección mayor en amistosos internacionales y el Mundial de Qatar, y US$ 685.885 por la organización de torneos internacionales juveniles.

Préstamos bancarios

Los estados financieros, muestran –a su vez– que la AUF aumentó la cantidad de deuda por préstamos bancarios entre un año y otro. En 2022 eran US$ 5,4 millones y en 2023 la cifra trepó a US$ 7,9 millones.

En 2022, los préstamos eran con BBVA, Santander e ITAÚ pero en 2023 la AUF utilizó únicamente la línea con el BROU salvo por US$ 60 mil pedidos al Santander.

PRESTAMOS.jpg

Hasta febrero de 2023, la línea de crédito con el BROU era de US$ 7,5 millones pero la cifra se amplió a US$ 9 millones por una resolución del directorio.

Los ingresos que la AUF se comprometió a transferir al BROU comprenden a diversos derechos de publicidad de los partidos de Uruguay, de los de otros partidos de eliminatorias, de la publicidad que haya en el Estadio Centenario, pero también de la sponsorizacón de la ropa y otras cuestiones vinculadas a la selección.

Diferencia con Conmebol

El balance de 2023 también exhibe diferencias respecto al dinero enviado por Conmebol, algo que motivó la denuncia de varios clubes porque también ocurrió en 2022.

La auditoría de GT dice que la AUF recibió US$ 7 millones en 2023 por parte de Conmebol en el marco de un plan de fortalecimiento del fútbol profesional. Ese dinero “tiene como fin captar recursos” para que el fútbol uruguayo pueda “sobrellevar el período de tiempo necesario para tomar las decisiones más idóneas para poder maximizar las utilidades en cuanto al proceso de valorización de sus activos audiovisuales”, dice el documento y plantea que el pago del préstamo debe hacerse antes que termine el 2026 aunque hay posibilidad de prórroga.

Sin embargo, este ingreso no forma parte del balance 2023 de la Conmebol auditado por PwC. Este informe señala, únicamente, que la organización envió US$ 15.925.000 a la AUF como “anticipo” por la Copa América 2024.

El premio a Tabárez y el IRPF

La auditoría da cuenta, sobre el final, de una serie de juicios que la AUF tiene en curso, algunos como codemandada junto a Tenfield. Dos son de árbitros y jugadores por derechos de imagen y ascienden a US$ 28,6 millones.

La institución tiene provisiones –en caso de tener que pagar– por US$ 17.181 ya que de acuerdo a su Asesoría Letrada “en ninguno de los procesos le asiste razón a la parte reclamante”. A su vez, –señala la AUF– el contrato de cesión de derechos con Tenfield “exonera a la AUF ante este tipo de reclamos, siendo de cargo de Tenfield el pago de dichos derechos si así correspondiera”.

Para Grant Thornton, de todos modos, “existe incertidumbre de un eventual monto de condena”.

A su vez, la AUF está en un juicio en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) contra la Dirección General de Impositiva (DGI) por un pago de IRPF en los premios al cuerpo técnico de la selección uruguaya en Rusia encabezado por Óscar Washington Tabárez.

La DGI, tras una inspección, reclamó el pago de ese impuesto, que asciende a $7,4 millones y fue abonado por la AUF “bajo protesta” en febrero de 2022, aunque luego reclamó ante el TCA cuya sentencia es "previsible" que se conozca a fines del año que viene o a principios del 2026.