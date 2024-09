¿Quién vestirá a la celeste? La AUF anunció su nueva grifa para la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Uruguay/status/1839031782059971071&partner=&hide_thread=false @AUFOficial informa que la marca Nike es la elegida para vestir a la Selección. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/awpHyEfuQx — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 25, 2024

Las diferencias entre las propuestas, según supo Referí, estuvieron en las distintas formas de pago de las empresas a la AUF, teniendo en cuenta recompensas y bonos según logros.

La selección de Uruguay terminó su vínculo con Puma el último día de diciembre de 2023, pero esta empresa y Tenfield tuvieron derecho a igualar cualquier acuerdo que pudiera firmar la AUF hasta el 30 de junio de este año.

Vencidos los seis primeros meses de este año, la Asociación podría negociar sin quedar condicionada a ningún acuerdo previo.

Por esa razón, en julio la AUF hizo un llamado abierto para la camiseta de Uruguay.

Durante la primera parte de este año 2024, las selecciones vistieron indumentarias con una marca propia en el Preolímpico sub 23 de enero-febrero, con un diseño que rindió un homenaje a los campeones del mundo en los Juegos Olímpicos de 1924.

Para los amistosos en la fecha FIFA de marzo, la selección presentó una nueva camiseta, esta vez en homenaje al mes de la mujer.

En el amistoso ante México en junio y en la Copa América jugó con Nike. La AUF compró la indumentaria.

¿Qué indumentaria presentaron las empresas?

- Calzado y componentes/accesorios de calzado de cualquier tipo (el “Calzado”); atuendo oficial de entrenamiento y competición de cualquier tipo , incluyendo, pero no limitándose a, todos los uniformes de los Equipos Cubiertos, camisetas de competición, shorts, camisas, equipos de calentamiento y ropa interior de trabajo. (Esto no incluye los derechos individuales que pudieren corresponder a las personas físicas incluidas en este llamado)

- Todos los demás artículos de vestimenta de carácter informal, de actividades varias, atletismo y tiempo libre, incluyendo, pero no limitándose a, camisas, camisetas, remeras, buzos de jogging, pantalones de jogging, camperas, chalecos, pantalones, shorts, ropa interior de trabajo, mangas de comprensión, calcetines, artículos térmicos, vestimenta de abrigo e impermeable para afuera de cancha.

- Todos los accesorios de carácter deportivo o informal, incluyendo, pero no limitándose a, bolsas, mochilas, gorros, guantes pecheras de práctica y muñequeras.

- Todas las pelotas (incluyendo pero no limitándose a, pelotas de fútbol), canilleras, guantes de golero (esto no incluye los derechos individuales que pudieren corresponder a las personas físicas incluidas en este llamado) equipamiento de entrenamiento atlético dinámico (que incluye sin limitación, paracaídas, bandas de fuerza, redes de agilidad, escaleras de velocidad, pelotas de fuerza y reacción rápida, dispositivos para monitoreo de ritmo cardíaco, podómetros, etc.) y/o equipamiento digital o electrónico de mejora de actividad y/o potencialización de desempeño y mejora de capacidad física, sin limitación, relojes (tanto habilitados o no con GPS), y monitores de seguimiento de desempeño, y todo otro equipamiento

- Réplicas de equipamiento de competencia oficial que porten las marcas comerciales de la AUF, pero varíen en términos de color, estilo, material y/o atributos de desempeño.

- Todos los demás productos deportivos que cualquiera de los Integrantes de los Equipos usen o porten o que puedan razonablemente portar o utilizar durante su participación en cualquier de las Actividades del Equipo, o mientras representen a la AUF de otro modo.