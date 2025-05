Caja de Profesionales: por primera vez desde 2020 bajaron los nuevos aportantes y directorio lo adjudica a suba de tasa de aportes por reforma jubilatoria

Sin embargo, el directorio de la Caja de Profesionales se opone a este aumento del aporte de los activos. “Nosotros no estamos de acuerdo con el aumento al 22,5 % de la tasa de aportación. Ya había una propuesta en la anterior ley (de 2023) en la cual la tasa iba aumentando gradualmente y nosotros también nos habíamos opuesto a eso”, dijo el lunes en el Parlamento la presidenta del directorio Virginia Romero.

¿Por qué se oponen? Porque entienden que, entre otras cosas, ese aumento va a generar una mayor cantidad de declaraciones de no ejercicio y, por lo tanto, menos aportantes a la caja.

A partir de la reforma de la seguridad social aprobada por el gobierno anterior, el directorio de la Caja de Profesionales tenía la potestad de aumentar el aporte de los activos y así lo hizo pasando de 16,5% a 18,5% a partir de 2024.

Eso, aseguró Romero, generó que por primera vez en 2024 haya una “menor cantidad de altas de afiliados aportantes”. Es decir, menos profesionales que aportan a la caja y más declaraciones de no ejercicio.

“Han aumentado las declaraciones de no ejercicio y por primera vez en el año 2024 nosotros tenemos menor cantidad de altas de afiliados activos aportantes. La Caja tradicionalmente ha tenido aumento de afiliados, porque obviamente se reciben muchos profesionales. Ciertamente, las declaraciones de no ejercicio han aumentado también, pero siempre teníamos incremento, es decir, más altas de aportantes en ejercicio. Sin embargo, en el 2024 ya se ve que no. Esto quiere decir que un 2 % -solamente un 2 % en la tasa de los activos- ya da un incremento de las declaraciones de no ejercicio en detrimento del ejercicio”, dijo Romero en la comisión de Diputados que estudia el proyecto según consta en la versión taquigráfica.

Por eso la presidenta del directorio dijo que tienen dudas sobre si el aumento del porcentaje de aporte va a redundar en un crecimiento de los recursos. “No tenemos ningún dato sobre la sensibilidad que han puesto para aumentar al 22,5 % y cómo esto va redundar en una mejor recaudación para los profesionales”, insistió.

¿Qué dicen los números?

En 2024 la cantidad de altas disminuyó con respecto a 2023 en casi un 11% y es la primera vez que disminuyen desde 2020. Antes, según los datos que figuran en los balances y a los que accedió El Observador, la evolución había sido bastante irregular.

Desde la Caja de Profesionales dijeron a El Observador que la presidenta se refería a lo que había sucedido luego de la pandemia pese a que en su intervención en el Parlamento habló de "la primera vez" y no lo aclaró.

Incluso, si se mira el porcentaje de nuevas altas respecto a la cantidad de nuevos profesionales, la evolución también ha sido irregular. En 2016 el 33% de los nuevos profesionales empezó a aportar a la caja (el restante se declaró en no ejercicio). Dos años después ese porcentaje cayó a 30%, tuvo un pico de 39% en 2021 y volvió a caer hasta el 32% de 2024. Nada indica que esa evolución tenga que ver con el porcentaje de aportes.