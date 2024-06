Caso Odebrecht: declaró Eduardo Ache ante fiscalía de Perú y negó haber sido parte del esquema de lavado

En una audiencia que se realizó este jueves ante el juez de Crimen Organizado Fernando Islas en la OPEC, Ache fue interrogado via zoom por la titular de la Fiscalía Supraprovincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios, Geovana Mori, y estuvo acompañado por su defensor, el penalista Gustavo Bordes.

La fiscal Mori y y su equipo entienden que la participación de Ache ocurrió entre 2007 y 2009 y ocurrió a modo de "cómplice en la comisión del delito de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento, con la circunstancia de agente bancario”, ya que desde su cargo de presidente de la filial uruguaya fue parte de los “paraísos fiscales e instituciones bancarias en países extranjeros” que facilitaban los “pagos ilícitos”.

Junto a Ache también había sido imputado otro uruguayo, Andrés “Betingo” Sanguinetti, quien murió en noviembre del año pasado. Sanguinetti había sido gestor de banca comercial y llegó a tener un papel “clave en toda la operativa societaria elaborada y ejecutada con la finalidad de favorecer los actos de lavado de activos en más de 12 países de América Latina”, según estableció Mori en su dictamen que había sido consignado por El País.

Sin embargo, fuentes del caso dijeron a El Observador que este jueves Ache afirmó que él ocupó un cargo en la filial uruguaya de la Banca Privada de Andorra mientras que las irregularidades se cometieron en la sede europea por lo que no estaba al tanto. Argumentó que la filial local y la sede de Andorra son personas jurídicas distintas y que él no trabajó para la sede de Andorra por lo tanto no tiene cómo explicar o dejar de explicar lo que sucedió en ese estado.

El caso Odebrecht

Según logró establecer la fiscalía peruana que investiga el caso, la empresa Odebrecht S.A. (de origen brasileño) entre 2001 y 2016 se “asoció ilícitamente y coludió con otros para facilitar, de manera corrupta, cientos de millones de dólares en pagos” a funcionarios, partidos políticos y a candidatos políticos extranjeros, a cambio de “obtener un beneficio” e “influenciar con el fin de alcanzar y mantener negocios en diferentes países del mundo”.

La indagatoria determinó que se pagaron en coimas unos US$ 29 millones para conseguir contratos en obras públicas.

Para poder llevar a cabo el “plan delictivo de sobornos”, la compañía brasileña y sus “operadores crearon y costearon una estructura financiera secreta y compleja que realizó operaciones para justificar y desembolsar pagos de sobornos a funcionarios extranjeros”, afirmó la fiscalía.