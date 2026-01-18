Dólar
/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 19 de enero

En Montevideo y Área Metropolitana se espera una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 15°C por la mañana y los 23°C por la tarde

18 de enero 2026 - 21:00hs
Inumet pronosticó cielos nubosos y cubiertos en casi todo el país
Inumet pronosticó cielos nubosos y cubiertos en casi todo el país Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su pronóstico para este lunes 19 de enero, una jornada mayormente fresca y ventosa, con cielos parcialmente nubosos, con períodos de claros, y viento predominante del sureste, que podría generar ráfagas fuertes, especialmente en las zonas Norte y Este del país.

Montevideo y Área Metropolitana:

Se espera una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 15°C por la mañana y los 23°C por la tarde. El día comenzará nuboso, con períodos de algo nuboso. Durante la mañana, el viento soplará del sureste (SE) a una velocidad de 20 a 30 km/h.

Por la tarde y noche, las condiciones mejorarán, y se espera un cielo claro con algunos momentos de algo nuboso. El viento se desplazará hacia el este (E) y noreste (NE), con ráfagas que podrán alcanzar los 40 km/h.

Este:

En el Este del país, las temperaturas variarán entre los 10°C en la mañana y los 24°C por la tarde. En las primeras horas del día, el cielo se presentará nuboso, con períodos de algo nuboso, y el viento soplará del sur (S) y sureste (SE), con rachas de 20 a 30 km/h.

Para la tarde y la noche, el cielo se mantendrá algo nuboso y nuboso, con algunos períodos de claro. Se esperan precipitaciones escasas, por lo que no se anticipan lluvias significativas. El viento cambiará a E y NE, manteniendo las ráfagas de 30 a 40 km/h.

Oeste:

La jornada en el Oeste del país comenzará con temperaturas mínimas de 13°C y alcanzará los 28°C por la tarde. La mañana será algo nubosa y nubosa, con períodos de claro. El viento soplará del SE con rachas que podrían alcanzar los 40 km/h.

Por la tarde y la noche, se espera un cielo claro con algunos períodos algo nubosos. El viento continuará del SE al E y NE, con ráfagas de hasta 40 km/h.

Norte:

En el Norte del país, las temperaturas oscilarán entre los 13°C por la mañana y los 26°C por la tarde. La mañana será clara y algo nubosa, con viento del SE a 20-30 km/h, y ráfagas de 40 a 50 km/h.

Por la tarde y la noche, se espera un cielo claro y algo nuboso, con el viento manteniéndose del SE al E y NE, con rachas de hasta 40 km/h.

