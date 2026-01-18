Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 19 de enero

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su pronóstico para este lunes 19 de enero, una jornada mayormente fresca y ventosa, con cielos parcialmente nubosos, con períodos de claros, y viento predominante del sureste, que podría generar ráfagas fuertes, especialmente en las zonas Norte y Este del país.
Montevideo y Área Metropolitana:
Se espera una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 15°C por la mañana y los 23°C por la tarde. El día comenzará nuboso, con períodos de algo nuboso. Durante la mañana, el viento soplará del sureste (SE) a una velocidad de 20 a 30 km/h.
Por la tarde y noche, las condiciones mejorarán, y se espera un cielo claro con algunos momentos de algo nuboso. El viento se desplazará hacia el este (E) y noreste (NE), con ráfagas que podrán alcanzar los 40 km/h.
Este:
En el Este del país, las temperaturas variarán entre los 10°C en la mañana y los 24°C por la tarde. En las primeras horas del día, el cielo se presentará nuboso, con períodos de algo nuboso, y el viento soplará del sur (S) y sureste (SE), con rachas de 20 a 30 km/h.
Para la tarde y la noche, el cielo se mantendrá algo nuboso y nuboso, con algunos períodos de claro. Se esperan precipitaciones escasas, por lo que no se anticipan lluvias significativas. El viento cambiará a E y NE, manteniendo las ráfagas de 30 a 40 km/h.
Oeste:
La jornada en el Oeste del país comenzará con temperaturas mínimas de 13°C y alcanzará los 28°C por la tarde. La mañana será algo nubosa y nubosa, con períodos de claro. El viento soplará del SE con rachas que podrían alcanzar los 40 km/h.
Por la tarde y la noche, se espera un cielo claro con algunos períodos algo nubosos. El viento continuará del SE al E y NE, con ráfagas de hasta 40 km/h.
Norte:
En el Norte del país, las temperaturas oscilarán entre los 13°C por la mañana y los 26°C por la tarde. La mañana será clara y algo nubosa, con viento del SE a 20-30 km/h, y ráfagas de 40 a 50 km/h.
Por la tarde y la noche, se espera un cielo claro y algo nuboso, con el viento manteniéndose del SE al E y NE, con rachas de hasta 40 km/h.