Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 19 de enero

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió su pronóstico para este lunes 19 de enero , una jornada mayormente fresca y ventosa , con cielos parcialmente nubosos, con períodos de claros, y viento predominante del sureste, que podría generar ráfagas fuertes, especialmente en las zonas Norte y Este del país.

Se espera una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 15°C por la mañana y los 23°C por la tarde. El día comenzará nuboso , con períodos de algo nuboso . Durante la mañana, el viento soplará del sureste (SE) a una velocidad de 20 a 30 km/h .

Por la tarde y noche, las condiciones mejorarán, y se espera un cielo claro con algunos momentos de algo nuboso . El viento se desplazará hacia el este (E) y noreste (NE) , con ráfagas que podrán alcanzar los 40 km/h .

En el Este del país, las temperaturas variarán entre los 10°C en la mañana y los 24°C por la tarde. En las primeras horas del día, el cielo se presentará nuboso , con períodos de algo nuboso , y el viento soplará del sur (S) y sureste (SE) , con rachas de 20 a 30 km/h .

Para la tarde y la noche, el cielo se mantendrá algo nuboso y nuboso, con algunos períodos de claro. Se esperan precipitaciones escasas, por lo que no se anticipan lluvias significativas. El viento cambiará a E y NE, manteniendo las ráfagas de 30 a 40 km/h.

Oeste:

La jornada en el Oeste del país comenzará con temperaturas mínimas de 13°C y alcanzará los 28°C por la tarde. La mañana será algo nubosa y nubosa, con períodos de claro. El viento soplará del SE con rachas que podrían alcanzar los 40 km/h.

Por la tarde y la noche, se espera un cielo claro con algunos períodos algo nubosos. El viento continuará del SE al E y NE, con ráfagas de hasta 40 km/h.

Norte:

En el Norte del país, las temperaturas oscilarán entre los 13°C por la mañana y los 26°C por la tarde. La mañana será clara y algo nubosa, con viento del SE a 20-30 km/h, y ráfagas de 40 a 50 km/h.

Por la tarde y la noche, se espera un cielo claro y algo nuboso, con el viento manteniéndose del SE al E y NE, con rachas de hasta 40 km/h.