"Corremos riesgo de vida las 24 horas": sindicato de la Guardia Republicana sobre homicidio de efectivo

Según Piedras, hay "muchas cosas" por cambiar, ya que "no puede ser" que la delincuencia esté "tan fuertemente armada" en todo el Uruguay. "Por algún lado entra y creo que no ese está haciendo bien las cosas desde ya larga data", sostuvo.

Tras esto, afirmó que ellos son policías "las 24 horas" y no cobran por serlo. "Yo estoy en mi casa y el vecino me llama porque lo están robando, tengo que actuar. No estamos siendo remunerados por eso", contó.

El dirigente sindical mencionó después que cree que habría que "legislar de otra manera". "Somos policías las 24 horas y corremos riesgo de vida las 24 horas", afirmó.

Finalmente, le mandó un "mensaje" al Ministerio del Interior explicando que al efectivo lo asesinaron "estando de servicio". "A él le tiene que corresponder todos los beneficios posibles, como si estuviera en acto de servicio", resumió.

"Así como se le van a brindar los honores fúnebres, le tiene que corresponder a la familia, desde la casa hasta una pensión, a la hija y la señora. El Ministerio del Interior se tiene que hacer cargo en este sentido", cerró.

Este lunes por la mañana se desarrolla el velatorio de Carballo y se espera que sea sepultado en el cementerio del Buceo.

Anthony Carballo Childe, de 29 años, iba en la noche del viernes, iba vestido de civil cuando fue abordado por dos delincuentes, quienes lo amenazaron para robarle. El hecho se dio en la Ruta 33 y Boris Rodríguez, a la altura de la ciudad de Toledo (Canelones).

Uno de los malhechores fue abatido en el lugar y lo encontraron en la escena sin vida, mientras que el otro se logró fugar. Se estima que este último fue el que disparó en contra de Carballo.

El exministro del Interior, Nicolás Martinelli, lamentó la muerte del joven efectivo y dijo que "perdió la vida cumpliendo con su deber".