Demolieron la última casa del Kennedy: "Es la primera vez en la historia que decrece el número de asentamientos", dijo Lacalle Pou

De los US$ 55 millones totales de inversión, la CAF prestó US$ 28 millones y el Banco República otros US$ 7 millones. Otras vías de financiación fueron el Ministerio de Vivienda y la propia Intendencia de Maldonado, según el portal de Presidencia.

Enrique Antía y Luis Lacalle Pou en la demolición de la última casa del asentamiento Kennedy.jpeg Prensa Intendencia de Maldonado

Durante su discurso, el presidente Lacalle Pou destacó la tenacidad de Antía para lograr que el realojo del Kennedy se concretara. "En todo grupo, sociedad, siempre hay uno que se sale de los límites y trasgrede positivamente", destacó.

Y aseguró que el "ejemplo de Maldonado" fue uno de los que siguió él y su equipo para plantear el concepto de Asentamiento Cero.

En relación a su gobierno, Lacalle Pou apuntó que ha tenido un "profundo sentido humanístico y social", a pesar de algunos "eslóganes de campaña" que lo critican.

También enumeró las cuatro cosas que, según él, hacen libre a una persona: la casa, el trabajo, la salud y la seguridad. Para cada una de ellas, Lacalle Pou destacó una acción de su gobierno.

En la seguridad se detuvo unos segundos. "Yo no sé por qué no hablamos más de seguridad nosotros. ¿Estamos conformes? No. Soy el primero en decir que no. ¿Satisfechos? Por supuesto. Así como es la primera vez en la historia que decrece el número de personas en asentamientos, es la primera vez en muchísimos años que realmente bajan los delitos", insistió.

Demolición de la última casa del asentamiento Kennedy en Maldonado.jpeg Prensa Intendencia de Maldonado

Y agregó que lejos de "poner punto muerto" esto tiene que "obligar" a seguir mejorando. "Porque si se puede y llegamos hasta acá tenemos que comprobar que podemos mucho más", dijo.

Las viviendas del nuevo barrio se construyeron en un predio de 40 hectáreas, con paneles de hormigón armado.

En el barrio se construyó también un CAIF, un merendero, una escuela de tiempo completo, una policlínica de ASSE, un centro de atención a la mujer, una zona para hacer deportes, juegos para niños, espacios verdes y locales comerciales, según el portal de Presidencia.