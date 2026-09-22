DGI detectó inconsistencias en declaraciones de IVA y enviará avisos a contribuyentes: qué deberán hacer

La Dirección General Impositiva ( DGI ) comenzará a enviar comunicaciones a contribuyentes de IVA Servicios Personales luego de detectar inconsistencias en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

El organismo identificó casos en los que el IVA Compras declarado no mantiene una relación acorde con el IVA Ventas , según las estimaciones realizadas para contribuyentes de este segmento.

Para la DGI, esta situación puede ser un indicio de que no se documentó la totalidad de los ingresos o se realizaron deducciones de IVA Compras que no estaban admitidas .

Cómo es Parva Domus, la asociación que se presenta como una "micronación" escondida en Montevideo: tiene su propio presidente, Constitución y bandera

Las personas alcanzadas por esta medida recibirán un mensaje a través de la Bandeja de Comunicaciones de la DGI , donde se detallará la situación detectada y se recomendará revisar el cumplimiento de sus obligaciones.

Cuando corresponda, deberán realizar las correcciones necesarias. Además, quienes lo necesiten podrán contar con la orientación de un Ejecutivo de Atención Personalizada (EAP), de acuerdo con las indicaciones que recibirán en el mensaje.

Qué puede pasar si las inconsistencias continúan

La DGI advirtió que, si las situaciones detectadas persisten luego de la comunicación, podría verse afectada la calificación de riesgo del contribuyente.

Esto podría derivar en acciones de fiscalización u otros controles por parte del organismo. Según explicó la DGI, la iniciativa forma parte de las acciones basadas en el análisis de riesgos de cumplimiento tributario y busca detectar posibles desvíos de manera temprana para que los contribuyentes puedan regularizar su situación antes de avanzar hacia otras instancias de control.