Nacional / TEMPORADA

DGI | El Gobierno de Uruguay anunció controles masivos durante la temporada de verano, ¿cuáles serán los puntos clave de fiscalización?

La iniciativa tendrá como objetivo de verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, además del despliegue de acciones que contribuyan a disminuir las situaciones de competencia desleal.

26 de diciembre 2025 - 13:16hs
DGI Uruguay

Con énfasis en la zona perteneciente a los departamentos de Canelones, Maldonado y Rocha, la iniciativa tendrá como objetivo de verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, además del despliegue de acciones que contribuyan a disminuir las situaciones de competencia desleal.

DGI inicia gira de fiscalización en la franja costera por la temporada estival

"La planificación de esta gira ha puesto especial cuidado en generar la menor distorsión posible sobre las actividades económicas que sean objeto de los controles a desplegar", informó la DGI a través de un comunicado.

¿Cómo será el operativo de fiscalización de la DGI?

El Gobierno de Uruguay anunció controles masivos durante la temporada de verano

Como parte del operativo de fiscalización de la DGI, se instalarán oficinas transitorias en Punta del Este, Piriápolis, La Paloma y Punta del Diablo, destinadas a recibir a los contribuyentes que sean citados para aportar documentación o realizar consultas.

Todos los inspectores actuantes contarán con su debida identificación oficial (carné de inspector) que podrá ser verificada a través del teléfono que figura en el carné o mediante los canales de comunicación institucionales.

¿Qué controles hará la DGI en las playas de Uruguay?

A vía de ejemplo, las acciones de fiscalización de la DGI podrán incluir, dependiendo del caso:

  • Controles de registro, promoviendo inscripciones de oficio cuando corresponda.
  • Controles de facturación, asegurando que la totalidad de las operaciones realizadas sean debidamente documentadas.
  • Auditorías de sistemas de facturación, verificando el correcto uso del régimen de facturación electrónica.
  • Revisión del uso adecuado de regímenes fiscales para pequeñas empresas, promoviendo cambios de régimen cuando resulte necesario.
  • Controles específicos en fiestas y eventos, abarcando a artistas, productores y actividades de apoyo.
  • Verificación de la correcta tributación de rentas por arrendamientos de inmuebles.
  • Intimaciones puntuales a contribuyentes con situaciones reiteradas de incumplimiento.

Con estas acciones, la DGI reafirma su compromiso de promover el cumplimiento voluntario, fortalecer la equidad tributaria y asegurar reglas claras para todos los actores económicos durante la temporada estival.

¿Cuáles serán los controles que hará la DGI en los comercios de la costa uruguaya?

La DGI desarrollará acciones específicas sobre negocios que operan exclusivamente en temporada, de acuerdo con la normativa vigente, que incluyen:

  • Caracterización de establecimientos de temporada.
  • Fijación y control del pago de garantías.
  • Gestión del cumplimiento.

