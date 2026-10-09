El BROU dará de baja una de sus tarjetas a partir de noviembre: a quiénes afecta y cómo solicitar una nueva

El Banco República (BROU) anunció que a partir del próximo 1° de noviembre de 2026 dará de baja las tarjetas de débito RedBROU Maestro pertenecientes a clientes residentes en Uruguay, por lo que dejarán de estar habilitadas para realizar compras, retiros de efectivo y otras operaciones.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

La medida afectará a quienes todavía utilizan este tipo de tarjeta, que deberán sustituirla por una nueva BROU Mastercard Débito para continuar operando.

Según informó la institución en su página web oficial , las tarjetas Maestro vigentes dejarán de funcionar desde esa fecha, por lo que recomienda a sus clientes solicitar el nuevo plástico a través de la plataforma eBROU o en cualquiera de sus sucursales del país.

Dólar hoy: esta es la cotización del jueves 8 de octubre, según el BROU

Dólar hoy: esta es la cotización del viernes 9 de octubre, según el BROU

El banco explicó que los usuarios podrán gestionar la nueva tarjeta de forma presencial o mediante la plataforma digital eBROU.

Para realizar el trámite por internet, deberán seguir estos pasos:

Ingresar a eBROU y seleccionar la opción Operar / Tarjetas de Débito / Solicitud Tarjeta Mastercard.

Elegir la tarjeta BROU Mastercard Débito.

Asociar las cuentas bancarias que se utilizarán con la nueva tarjeta.

Seleccionar la modalidad de entrega: a domicilio, en una terminal de impresión de tarjetas o en una sucursal.

Confirmar la operación mediante las credenciales de seguridad correspondientes.

Una vez recibida la tarjeta, el usuario deberá activarla y cambiar su PIN, procedimiento que puede realizarse desde la aplicación eBROU.

El banco también informó que las tarjetas Mastercard Débito sin nombre impreso se solicitan únicamente en sucursales y pueden retirarse en el momento.

Qué pasará con las tarjetas RedBROU Maestro desde noviembre

A partir del 1° de noviembre, las tarjetas Maestro de los clientes residentes en Uruguay quedarán inhabilitadas para realizar compras, retirar dinero y efectuar otras operaciones.

Hasta que se concrete su baja, las tarjetas que todavía se encuentran operativas mantienen las condiciones actuales, entre ellas un límite diario de $ 40.000 para compras tanto en Uruguay como en el exterior.

En cuanto a los retiros de efectivo, el tope diario es de $ 30.000 en Uruguay y el equivalente a $ 10.000 en el exterior.

Además, las operaciones en determinadas redes de cajeros están sujetas a comisiones. En Banred, cada retiro o consulta tiene un costo de US$ 1,40, IVA incluido, mientras que en la red Cirrus los retiros cuestan US$ 3 y las consultas US$ 1.

Las compras realizadas en el exterior tienen una comisión del 3% sobre el monto de la operación.

Dónde consultar por el cambio de tarjeta

Los clientes que tengan dudas sobre el procedimiento podrán comunicarse con el BROU mediante su canal de WhatsApp, al 2 1996 000, utilizar el formulario de contacto disponible en la página web del banco o concurrir a cualquiera de sus sucursales.

La institución también dispone de un tutorial para solicitar la nueva Mastercard Débito a través de eBROU.