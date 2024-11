El Herrerismo "exige" a Orsi que no invite "dictadores" como Díaz Canel y Maduro a su asunción el 1° de marzo

El Herrerismo analizó este lunes la derrota en el balotaje contra Álvaro Delgado y pedirá al presidente electo Yamandú Orsi que no invite a "dictadores" a su asunción, el próximo 1° de marzo.

"Vamos a reclamarle al presidente electo de la República que no invite a dictadores a la asunción. Nosotros no queremos a dictadores como (Miguel) Díaz Canel, como (Nicolás) Maduro, como (Daniel) Ortega en Uruguay. El 1° de marzo es una fiesta democrática para los uruguayos y no aceptamos en nuestro país a dictadores que violan derechos humanos, que oprimen a sus pueblos en Latinoamérica", afirmó el diputado Juan Martín Rodríguez en rueda de prensa.