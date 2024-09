"El sindicato no puede estar al servicio de un partido": lista respaldada por Read ganó elecciones en el sindicato de la bebida

“Después de muchos años de lista única decidimos romper con el oficialismo, desconformes con cómo se venía manejando la Federación”, dijo Soria a El Observador. “Nosotros entendemos que está bien que los trabajadores se postulen a cargos políticos, pero no que los sindicatos ni la federación sean puestos al servicio de un partido o un sector político. Eso hace perder la independencia de clase, que es fundamental”.

Soria dijo ser un simple votante del Frente Amplio. “Alguna vez milité, pero hace ya tres elecciones que no lo hago. Yo no mezclo los tantos y mucho menos veto a un compañero por no pertenecer a mi sector político”.

Situaciones de ese tipo fueron denunciadas por integrantes de la FOEB en los últimos tiempos, dijo Soria.

Ferreira, el líder de la agrupación derrotada en las elecciones, integra el Partido Socialista de los Trabajadores, integrante del Frente Amplio, y en las elecciones internas fue el segundo candidato en la lista de ese grupo.

Según Soria, el otro punto importante en la plataforma de su lista fue el rebelarse contra cierta pasividad ante la pérdida de fuentes laborales: “Se han perdido decenas de puestos de trabajo sin un minuto de paro, sin lucha, sin denuncias en la prensa. Históricamente en esta federación por los puestos de trabajo se peleaba codo a codo, espalda con espalda. Un punto de aumento se podía dejar pasar, pero no un puesto de trabajo”.

“Ganamos porque los compañeros en todo el país se sintieron identificados con esta manera de ver la actividad sindical”, agregó.

La agrupación de Soria contó con el respaldo de Richard Read, uno de los referentes de la Federación, hoy jubilado, que sin embargo participó de la campaña en apoyo de la lista 2010.

“Mucha gente todavía sigue a Richard, todavía pesa mucho su opinión, sigue vigente. Es un referente histórico y será nuestro asesor en los consejos de salarios”, dijo el candidato vencedor.

En 2025 habrá consejos de salarios en la industria de la bebida. Soria dijo que la nueva directiva dará una batalla por dotarlos de un contenido mayor al de una negociación salarial: “Es necesario incluir la discusión por productividad, que en algunos sindicatos ya existe, pero no en todos. También las nuevas tecnologías, nuevas formas de empleo y la capacitación, porque hoy hay que capacitarse permanentemente en tiempos de la inteligencia artificial y robotización”.

La nueva directiva se propone también mantener los centros educativos de la FOEB, que dan contenidos educativos complementarios a niños y adolescentes, y también una carpintería que enseña ese oficio, pero tiene el plan de trabajar también en la reinserción de menores liberados, como un aporte una mejoría en la seguridad pública: “Hay que dar una mano con la inseguridad, porque ningún gobierno le encuentra la vuelta. Algo hay que hacer para colaborar, para dar una mano”.

Ferreira fue consultado respecto a su evaluación del resultado electoral, pero no respondió los mensajes.