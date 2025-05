El último viaje de la familia encontrada muerta en Argentina fue a Uruguay: los detalles

Embed - Laura Leguizamon on Instagram: "Objetivo Cumplido. Los chicos conocieron Uruguay. Tomaron buquebus con vehículo en la bodega por primera vez. Conocieron Montevideo a full, no volverían, pero la experiencia fué buenísima. Punta del este, hermoso, no falta nada y todo cerca. Muy cerca. Exceso de famosos porque la onda es Enero . Buenos lugares para comer y nos damos cuenta de lo caro que es Bs.As.......muy . En el podio Museo Ralli y Casa Pueblo. La variedad de playas. Los Dj los paradores. Los dedos. Seguridad 100% lo más increíble!!! La playa preferida José Ignacio por la paz y sus olas. Mi preferida Bikini. La mansa ....no podés entrar al agua... el resto perfecto . Los mejores atardeceres....todas. Le ponemos 10 a punta. Colonia es para 1 o 2 días. Muy lindo. Hicimos 1200km más el buquebus! Ésta foto es cuando no teníamos hijos. Y estábamos en un hotel hermoso fuimos manejando desde Rosario je. Hoy ya hacemos cosas para chicos por ejemplo....ir a las olas preferidas. . Mucha caminata. Varios Km y buquebus rápido... una genialidad de la ingeniería que entran 200 vehículos en su bodega y la organización es 20. Aplausos para ésta nueva aventura . El fin era que conozcan Uruguay . Y lo Conocieron!!!!! "

