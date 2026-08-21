Empresa denunció que recibió "inspecciones extraordinarias" tras cuestionar irregularidades en licitación del Inda sobre alimentos destinados a refugios

Tras denunciar la semana pasada ante Presidencia la existencia de irregularidades en una licitación destinada a la compra de hasta 3,6 millones de comidas refrigeradas por unos US$ 24 millones para refugios y comedores de Montevideo, la empresa Delibest (Fedir SA) cuestionó que comenzó a recibir “inspecciones extraordinarias y exhaustivas” por parte del Instituto de Alimentación (INDA).

La compañía, que es una de las principales proveedoras del INDA, ingresó el martes 18 un nuevo reclamo ante el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en el que señala que el INDA modificó el trato hacia sus empleados y le hizo controles que no son “habituales”.

El escrito, al que accedió El Observador, menciona que tras la denuncia las entregas de Delibest “realizadas a través de sus propios vehículos y choferes, fueron objeto de inspecciones extraordinarias y exhaustivas por parte del Inda ”.

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La carta narra que uno de los encargados de la empresa se contactó con sus superiores para preguntarles si había ocurrido algo con el Inda porque estaban siendo recibidos de forma “muy estricta” y con el “pliego en la mano”.

“En INDA 7 a primera hora de la mañana nos recibieron con controles exhaustivos, revisaron contenedores, temperatura, etcétera. Nosotros entregamos todos los días, esto no es habitual, normalmente solo controlan la temperatura del camión o alguna vianda aleatoria a efectos de tener presentes, con detalle, los requisitos exigidos en el procedimiento de contratación”, transmitió.

De acuerdo con la empresa, el INDA “continúa ejecutando la licitación” cuestionada ya que sigue instruyendo a los proveedores para que entreguen las comidas en determinadas cantidades conforme a un orden de prelación que “no está sustentado en ningún acto administrativo” y continúa recibiendo los productos “sin marco jurídico que lo ampare”.

Por esta razón, piden que el Mides disponga las “medidas necesarias” para cesar la “ilegítima ejecución de un contrato inexistente” y articular los mecanismos para no interrumpir la correcta provisión de comidas

Desde el Mides dijeron a El Observador que la licitación aún no fue adjudicada y que no harán comentarios porque hay una “nota” de reclamo en curso.

Viandas a punto de vencer y falta de higiene

En la denuncia, dada a conocer por Búsqueda, Delibest relata que la licitación comenzó en 2025 y luego la Comisión Asesora de Adjudicaciones (Cadea) formuló “solicitudes de aclaraciones” a los participantes, lo que entienden que les habilitó “una nueva oportunidad en la que completaron o modificaron su oferta”.

En febrero, la Cadea sugirió adjudicar la licitación a “todos los oferentes” con diferentes cantidades dejando último a Delibest. A juicio de la empresa esto se generó por una “errónea ponderación de los antecedentes” que impactó en el puntaje global de cada uno. “El orden de prelación quedó viciado por los manifiestos errores en la consideración de los rubros analizados”, señaló.

La empresa aseguró que en agosto el INDA comenzó a ejecutar el procedimiento millonario “sin que existiera ninguna resolución” ni “acto administrativo dictado por ninguna autoridad competente”.

A su vez, denunciaron que algunos oferentes transportaron la comida en “cajones plásticos, apoyándola directamente en el piso”, entregaron viandas que vencían en el mismo día o tenían el rótulo incompleto, que hubo frutas suministradas “directamente desde el cajón del proveedor de frutas, sin una sanitización e higienización previas” y se distribuyó pan “sin fecha de elaboración y producido por otro elaborador”, además de que se están utilizando “vehículos que no fueron declarados en la oferta”.