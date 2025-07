En cuatro años los estudiantes uruguayos se volvieron "más conservadores": ¿qué hay detrás?

Al ex primer ministro de Reino Unido, Winston Churchill, se le atribuye una frase que, según la documentación, nunca dijo: “Si no eres liberal a los 25, no tienes corazón. Si no eres conservador a los 35, no tienes cerebro”. Más allá de la discusión de la autoría —y de las alteraciones que a veces cambian conservador como sinónimo de derecha—, el sentido de fondo viene a afirmar una máxima en la estructura por edades de las sociedades de las últimas décadas: los jóvenes tienden a tener actitudes más progresistas.