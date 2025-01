"Era sobrevivir o abrir la boca y ahogarme": pescador cayó de una barca y nadó más de cuatro horas con 10 calambres

La barca zarpó a las 14:00 horas del domingo, mientras él iba "descansando" en la popa del barco.

En determinado momento, mientras buscaba abrigo, la barca se "escoró" para un costado y cayó al agua.

"Antes de caer grité 'hombre al agua', después grité tres veces más y no me sintieron. Entonces la barca siguió y no me puse a esperar tampoco a que dieran vuelta, porque sabía que no era una posibilidad. Busqué un punto en costa y lo único que veía era la antena de La Pedrera, atropellé rumbo a La Pedrera y después la marea me sacó a la playa del Barco", contó.

De acuerdo a lo relatado por la víctima, estuvo nadando cuatro y media con diez calambres. "Fue una experiencia que era sobrevivir o abrir la boca y ahogarme", aseguró.

"Me pasaron muchas cosas por la cabeza, no sabía cuánto tiempo iba a estar en el agua", señaló el hombre y cerró asegurando que lo que vivió fue un "milagro".