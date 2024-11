"Es gravísimo": presidente de sindicato de INAU habló sobre trabajador de un hogar que le dijo un insulto sexual a una adolescente

El presidente del Sindicato del INAU, José Lorenzo López, dijo a El Observador que si un trabajador le dijo a una adolescente "malcogida" es algo "muy grave". "No es la jerga cotidiana que se maneja, y no me consta que haya una investigación", dijo.

"Sabiendo que se encuentra enojada (la adolescente), le (el funcionario) dice mientras sigue hacia el patio: ¿Y esa cara de malcogida?. Ella le responde: ¡Y sí! Tengo cara de malcogida, me robaron el celular. No es la primera vez que escuchamos comentarios fuera de lugar por parte del funcionario, que circula e interactúa con las adolescentes como si formara parte del equipo de atención directa", describe la dupla de trabajo que asistió durante todo julio al centro Magnolia para realizar este informe. Relata además, que el funcionario "tocaba en una banda de cumbia" y los miércoles de noche lo hacía en una whiskería.

El presidente del INAU, Guillermo Fossati, señaló en una nota escrita con fecha 5 de noviembre, que todavía no había analizado el contenido de informe. Hasta el momento para El Observador no ha sido posible conversar con él sobre este tema.

"Por supuesto que es grave, es gravísimo. No nos pagan para eso", dijo López a El Observador. "Me llama la atención que no esté siendo pasible de una sanción. Si eso se detectó debería haber una investigación administrativa en curso", dijo el presidente del sindicato del INAU. Sin embargo, destacó que no tiene información al respecto ni sobre quién es el trabajador. De todos modos, dijo que en caso que requiera de asistencia legal, el sindicato no podría darle más allá que un asesoramiento primario, ya que no sería posible acompañarlo ante un eventual sumario.

López describió que "por mucho menos" se ha separado de la función a trabajadores. "Si eso sucedió tiene que haber, por lo menos, una investigación administrativa".

Informe de Unicef y "la crisis institucional del INAU más grande en 20 años"

López se refirió al informe técnico de Unicef y dijo que, si bien no había tenido acceso a leerlo, el contenido no le "sorprende". "Es lo que venimos denunciando desde hace tiempo, en la Institución de Derechos Humanos, en el Parlamento", expresó.

"Es la crisis institucional del INAU más grande en 20 años", dijo el presidente del Suinau.

Medicación excesiva a adolescentes: "Es siempre con prescripción médica"

López se refirió a la descripción que hace el informe de Unicef, que habla de medicación psiquiátrica excesiva a adolescentes en las dos puertas de entrada que analizó en julio. Describió que se ve a los adolescentes con cierto letargo, y que se le da la medicación para que se autoadministren. "Te puedo asegurar que no hay ninguna medicación que no sea prescripta por un médico. La medicación que se da, puede que los deje planchados, pero siempre es con prescripción médica. Si eso no sucede, no demorás ni dos minutos que te echan", expresó.

El informe señala la excesiva medicación en contraposición con la falta de equipos técnicos que puedan dar un acompañamiento terapéutico a los adolescentes bajo amparo del INAU. "Es cierto que hay equipos insuficientes, los técnicos trabajan para los juzgados en vez de estar con los chiquilines", admitió José Lorenzo López.