"Es momento de estar adentro, vienen a dormir": directora de hogar del INAU cuestiona relatos de "encierro" de adolescentes en informe de Unicef

El informe dice: "Este es un lugar al que los adolescentes no quieren ir. Relatan vivencias y situaciones inadecuadas, como el cierre de las puertas de las habitaciones por la noche, hechos de extrema violencia entre adolescentes y ausencia de referentes adultos". "No me gusta la forma en que nos tratan, nos encierran hasta el siguiente día en que venimos para acá", describió un adolescente en las notas de campo que hicieron los técnicos y que aparece en el estudio.