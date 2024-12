Exdirector de la Intendencia de Cerro Largo dio la cara tras ser condenado: "Pido una segunda oportunidad"

La mercadería y el vehículo fueron incautados como parte del procedimiento.

"Quiero hacerles una invitación desde mi lugar, de un condenado más del país y del departamento", comenzó contando el exdirigente en un video publicado en su cuenta de Facebook.

Da Rosa, que se definió como un "gran admirador de Bukele" (presidente de El Salvador) como también del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, sostuvo que hay que tratar de "subsanar" esos prejuicios que se generaran cuando una persona genera un "mal en la sociedad".

Tras esto, dijo que su intención es "reparar el mal" que le ha causado a la sociedad. "Voy a invitar a toda la población, a los políticos, los periodistas, a unirnos como sociedad", dijo.

"Me voy a dedicar a recorrer los barrios y las zonas más carenciadas del departamento, donde hay gran necesidad, donde hay niños principalmente con necesidad", agregó.

"A todos ellos vamos a visitarlos, vamos a ver la necesidad que tiene cada uno y los voy a invitar a hacer un medio tanque solidario todos los viernes", mencionó luego.

Da Rosa quiere reproducir esta iniciativa durante toda su condenada como un "proceso para reconstruir el mal que le causó a la sociedad".

"Toda esa prensa sensacionalista que se ha encargado de darme palo y difundir... Yo ya asumí mi error. Vuelvo a pedir disculpas nuevamente a la sociedad y a la gente por el error infligido, por todo lo que ya saben qué pasó", sostuvo.

Finalmente, el exdirigente le pidió a la sociedad que le dé una "segunda oportunidad" y que le permitan "no perder su esencia".

"Durante estos 16 meses de condena pido una segunda oportunidad, no como actor político, ya no lo voy a hacer, ya estoy de baja y no quiero seguir, sino como un actor social que he sido toda mi vida y no quiero perder mi esencia", cerró.