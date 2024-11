Fiscal del caso Sara Goldring pedirá prórroga a la Justicia para acusar a la corredora de bolsa

Si bien todavía no formuló la solicitud de la prórroga, se explicó que se suele pedir el máximo de plazo que es un año .

El 20 de diciembre se cumplirá un año de que la jueza de crimen organizado María Helena Mainard imputó a Goldring por un delito continuado de apropiación indebida , a pedido del fiscal Rodríguez. Se estima que las pérdidas alcanzaron los US$ 150 millones y como informó El Observador, un grupo de inversores extranjeros prepara una demanda por estafa .

Goldring manejaba las empresas Custodia de Valores Mobiliarios (CVM) y United Brokers y fue denunciada por sus clientes por estafa en julio de 2022. El fiscal no le imputó ese delito por considerar que no estaba probado el ánimo de engaño de la corredora.

Sin embargo, los abogados de los denunciantes sostienen que existió por parte de la corredora un engaño a sus clientes. Para ello se basan, entre otras pruebas, en comunicaciones entre la empresa y sus clientes en los que le pedía que firmaran el formulario en blanco y ella los completaba. En esos formularios los clientes asumían tener un "perfil agresivo" para que ella pudiera comisionar en Estados Unidos. Cuánto más riesgosa era la operación, más alta era la comisión que cobraba.

"He sido informado en forma clara, suficiente y oportunda y entiendo los riesgos que se asumen en la adquisición de instrumentos financieras, por ejemplo: títulos valores (bonos), acciones, derivados, futuros, divisas, commodities, etc. Los cuales pueden ocasionar pérdidas parciales o totales del capital invertido. Asimismo comprendo que resultados pesados no aseguran ganancias futuras", decía el formulario. Muchos de esos formularios eran firmados por personas mayores de 80 años.

El texto no advierte que el cliente puede quedar como deudor de la empresa, ni que las perdidas pueden ser ilimitadas.

Además, según constató el Banco Central el 80% de la cartera de las empresas pasó a tener perfil agresivo cuando los mercados venían en caída, a partir de 2021. El BCU lo advertia el 4 de julio de 2022 cuando decretó intervenir las empresas de Goldring: "Las importantes pérdidas sufridas por los clientes que operan bajo la modalidad de libre administración y cuentan con un perfil de inversión pactado con los mismos bajo la calificación de “agresivo” (aproximadamente el 80% de su cartera de clientes), que resultan de operaciones de venta de opciones put a precios de ejecución mucho más altos que las cotizaciones de las acciones, subyacentes a los contratos de las opciones put, que se observaron en el mercado a partir de noviembre de 2021".

Entre junio 2021 al mayo de 2022, las mencionadas cuentas pasaran de un saldo total de aproximadamente U$S 110 millones a U$S 18 millones.

El BCU expresó también, en otra resolución, que luego de la auditoria que realizó la bolsa de valores, CVM tenia un patrimonio negativo. Señaló que "se desprende que los valores y el efectivo disponibles en los bancos custodios no son suficientes para devolver sus saldos a los clientes" y señalaba que la faltante era de U$S 23 millones.

Los abogados denunciantes reclaman que se aplique el artículo 29 de la Ley N° 19.659 que castiga el fraude en las entidades integrantes del sistema financiero nacional. El delito que tiene penas que van desde los 12 meses de prisión a 12 años de penitenciaría, lo cometen las personas físicas que revistan la calidad de socios, representantes, directores, gerentes, administradores, mandatarios, síndicos y fiscales, por ocultar, disimular o hacer desaparecer total o parcialmente el activo o el pasivo de la entidad; sustraer o esconder la documentación social; ocultar información o proporcionar información falsa a las autoridades de regulación y control; obtener o usar información privilegiada en provecho propio o de terceros.