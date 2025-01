"Fue a buscar un mejor futuro para su familia": habló la hermana del soldado uruguayo asesinado en el Congo

Antes de salir rumbo al Congo, Rodolfo y su pareja se habían enterado de que iba a ser padres nuevamente, sin embargo, el militar nunca pudo conocer en persona a su bebé.

"Fue a buscar unos pesos para poder comprar algo para su familia", aseguró la hermana del militar en conversación con el consignado medio.

El momento en el que se enteró de la muerte de su hermano y el no llamado a su madre

"En realidad me llamó su señora. Me puso en un mensaje que tenía que decirme algo urgente y que por favor la atendiera", contó. Tras esto, la pareja de Rodolfo la contactó y la puso al tanto de la trágica noticia.

"No lo creía, es algo que no podía creer. Te decís: 'no, no puede ser'. Entonces empecé a llamar a todos lados junto a mis compañeros de trabajo", continuó.

"Nadie sabía nada. Decidí ir al cuartel y allí me atendió una jefa que me lo comunicó, que lastimosamente lo habían matado... Que había recibido esa bomba y que iba manejando ese maldito búnker", dijo.

En cuanto al contacto con su hermano durante la misión, Susana reveló que no era sencillo comunicarse. "A mi mamá le decía que no podía hablar mucho, que no podía mostrar imágenes", aseguró.

La noticia del fallecimiento de Rodolfo no le fue comunicada a su madre mediante una llamada, aseguró Susana. "Solo de una psicóloga que la llamó dándole su apoyo, pero nadie más le escribió, nadie más la llamó. No digo que vayan a golpearle la puerta, porque sé que es lejos, pero por lo menos una llamada. Pero no, nadie se molestó", cuestionó.

"A nosotros nunca nos dijo, pero su pareja nos comentó que él había dicho que si moría lo haría orgulloso con su uniforme y luchando por su país", cerró.