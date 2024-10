Gabriel Oddone: "Prometer que uno no va a subir impuestos en un período de gobierno es irresponsable"

El eventual ministro de Economía y Finanzas si Yamandú Orsi gana las elecciones, Gabriel Oddone , se refirió al plebiscito de la seguridad social y, entre otros temas, criticó la "obsesión" del oficialismo con no aumentar los impuestos en un eventual próximo período de gobierno.

"El escenario que plantearía una aprobación del plebiscito es uno desafiante para la política económica y puede provocar ciertos niveles de incertidumbre que nos generen dificultades que no tenemos hoy para manejar la política macroeconómica. Esa es una de las razones por las que considero inconveniente la aprobación del plebiscito ", dijo Oddone en conversación Arriba Gente (Canal 10).

"La razón (más importante) por la que yo creo que es inconveniente la aprobación de la consulta popular es, en primer lugar, porque por más loable que sean sus intenciones, no va a resolver los problemas que quiere arreglar . Equiparar las jubilaciones mínimas con el salario mínima nacional va a generar un incentivo, cualquiera sea el gobierno, a reducir el salario mínima para encontrar la forma de financiar esta idea ", sostuvo Oddone.

Tras esto, el economista opinó del actual gobierno y sus planteos de no subir los impuestos. " Tienen una obsesión con esto y es un error conceptual . Hablar todo el día de que si yo gano no subo impuestos y si ganan los otros suben impuestos, y si pasa tal cosa suben impuestos, centra la discusión de una manera frívola respecto a cómo se maneja la economía ", dijo.

"Nadie puede prometer cosas que no tiene bajo control, prometer que uno no va a subir impuestos en un período de gobierno es irresponsable porque uno puede enfrentar, no el plebiscito, puede enfrentar 'N' situaciones inesperadas por las cuales uno se vea obligado a aumentar impuestos", afirmó.

Para Oddone, cuando uno formula tiene una propuesta con estos niveles de "contundencia" y se termina comprometiendo con esto, "se restringe el margen de maniobra".

"Nosotros hemos repetido de distintas maneras que, en condiciones normales, no hay margen para aumentar la presión fiscal, lo cual no quiere decir que no haya modificaciones tributarias que hacer", aseveró.

Consultado por las críticas recibidas tras sostener que de aprobarse el plebiscito no sería el "fin del mundo", Oddone dijo que "entiende" el "ruido político" que se puede generar por parte de quienes están en plena campaña política, sin embargo le "preocupa" que "las autoridades de gobierno que están gestionando la política económica hoy trasmitan la señal en público de que esto es de una gravedad superlativa".

"Me preocupa que las autoridades de gobierno, las que hoy se reúnen con inversores, hoy se reúnen con fondos de inversión, hoy se reúnen con personas que toman decisiones en el país, les transmitan que hay un abismo al final del 27 de octubre porque esa idea en si misma fragiliza la situación de Uruguay", aseguró.