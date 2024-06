Gandini propone un Pacto Nacional Anti Narco y una nueva Ley de Urgencia

La instalación de cámaras también debería constituir un blindaje interno, consideró: “Hay barrios que no tenían fibra óptica y si no la tienen, tampoco tienen cámaras. La ventaja de las cámaras es que no tienen miedo, como los vecinos, que por eso no denuncian, porque siguen viviendo ahí, donde ocurren los delitos.

“Sobre esas cosas es que podemos y debemos ponernos de acuerdo”, enfatizó, “porque si no le damos con todo al narcotráfico, en unos años vamos a ser como Rosario en Argentina, una favela de Río de Janeiro, o podemos ser Ecuador, Bolivia, Colombia y peor, podemos ser México”, advirtió.

Consideró que “los militares pueden cumplir un papel” apoyando a la Policía, junto a la Republicana “son fuerzas disciplinadas, bien entrenadas, sometidas al orden jerárquico y jurídico”. Además “lo hacen bien en el exterior cuando van al Congo u otras misiones, lo están haciendo bien en fronteras y lo podrían hacer bien para ayudar a la Policía en los barrios, en zonas complicadas.”

Recordó que la Ley 19.677 de 2018 ya autoriza a las Fuerzas Armadas a la tarea de vigilancia y patrullaje, “tarea que se ha venido ejecutando con éxito y sin problemas.”

Gandini indicó que debe trabajarse en su propuesta de Pacto Anti Narco antes de fin de año, “para tener pronta una LUC el 1° de marzo de 2025, gane quién gane.”