Grupo Larrarte: hay ganado y bienes por US$ 1 millón y se les debe a los acreedores US$ 14 millones

Ahora se abre un plazo de 15 días en el que el expediente se pone "de manifiesto" para que los acreedores que consideren que las cifras están mal lo planteen, o para que algún acreedor que haya quedado afuera pueda presentarse. Según supo El Observador entre los inversores se presentó cerca del 80% por lo que hubo alrededor de un 20% que no lo hizo.

El concurso necesario, con separación de las autoridades del mando de la empresa, se dictó el 1 de noviembre. Como informó El Observador, la empresa no logró acreditar que su actividad no hubiera sido fraudulenta ni entregó documentación que respaldara que se encuentra en condiciones de pagar lo que debe a los deudores. Está prevista la junta de acreedores para el 30 de abril.

Entre los números que presentó la jueza planteó que el total de la masa pasiva, es decir la deuda, asciende a los $ 591 millones, que equivale a US$ 13,9 millones (al valor del dólar de hoy de $42,42).

Esa deuda se divide entre "los créditos quirografarios con derecho a voto" que son $ 578 millones, que equivalen a unos US$ 13,6 millones y los créditos subordinados, que son multas y sanciones por deudas impagas con el Estado como el BPS y la DGI por $3,3 millones, que equivalen a unos US$ 70.000.

En tanto, el activo que tiene la empresa no llega al US$ 1 millón. En el expediente está planteado en dólares y asciende a los US$ 946.407.

Ese activo lo componen los animales en poder de la empresa. El conteo realizado por el tasador incluye ganado por valor US$ 45.000 en poder de "La Coqueta" y por US$ 571.200 en "Horizonte". Mientras que en el primer predio se detectaron unos 240 animales, en el segundo hay unos 1.000. En ambos establecimientos hay mayoría de ovinos y un menor número de bovinos.

Luego figuran bienes de uso por US$ 260.000 (incluyen tanque australiano, comederos, corrales, generador, lavarroopas, bombas solares, entre otros) y vehículos por US$ 68.000 que son una camioneta Chevrolet Silverado de 2021 y una Chevrolet S10 de 2023.

Esa situación presenta un panorama preocupante para los inversores, dado que el orden que determina la ley y el que estableció la jueza es para pagarles primero al BPS los adeudos de los trabajadores de la empresa y a los cinco trabajadores que se presentaron en el concurso, luego pagarle a la DGI, en el siguiente lugar a los inversores que pidieron el concurso necesario, y luego al resto de los inversores, con lo cual las chances de que puedan recuperar lo invertido son escasas.

Posible plan de negocios

Larrarte ha planteado que presentará un plan de negocios con el objetivo de reflotar la empresa y poder pagar a los acreedores. Según supo El Observador viene trabajando en ese plan de negocios.

La ley le permite al deudor antes de que se celebre la junta de acreedores, presentar un plan de continuación de la empresa que deberá contener un cuadro de financiamiento. Ese plan deberá ser aprobado por la mayoría de los acreedores.

El artículo 163 de la ley concursal prevé que el deudor "podrá presentar adhesiones a una propuesta de convenio suscrita por acreedores que representen la mayoría del pasivo quirografario del deudor con derecho a voto". Cuando la propuesta de convenio implique quitas superiores al 50% del monto adeudado y plazos de pago superiores a diez años, será necesario contar con adhesiones de las dos terceras partes de los acreedores.