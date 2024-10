Gustavo Salle festejó haber metido "dos diputados en la cueva de los vendepatria": "Me comprometo a no ser parte de la casta política"

A la vez, admitió que estaba "contento por un lado" por haber llegado a Diputados, pero "profundamente decepcionado" porque no se hubieran alcanzado los votos suficientes para aprobar el plebiscito de la seguridad social y por no haber ganado en primera vuelta.

"Me decepciona no ser el presidente de la república, no haber ganado en primera vuelta. Si no fuera por la manipulación, sino fuera por cómo el narcotráfico y las corporaciones le dan plata a estas coaliciones, el voto lógico no puede ser a ellos", aseguró.

La polémica con Canal 12

Más temprano, en una rueda de prensa luego de votar, Salle criticó que la televisión lo "ninguneó" durante la campaña electoral, menos Canal 5, que lo recibió "dos veces". "Canal 12 me llevó, me provocó y me pegó una patada en el trasero", apuntó el candidato, en referencia a la ocasión en la que fue expulsado del programa Esta boca es mía.

Este domingo, Salle echó al equipo periodístico enviado por Canal 12 a la sede de su partido. "Salle tiene dignidad, Salle se hace respetar. Es un atrevimiento que venga el Canal 12, que me echó. No tengo nada contra los trabajadores, pero al director y al propietario les digo no le falten nunca más el respeto al doctor Salle", dijo.