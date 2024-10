"Meteos la agenda 2030 por el...": Salle fue a votar con una polémica remera y cree que va a "pagar derecho de piso" en el Parlamento

En una rueda de prensa luego de votar, Salle criticó que la televisión lo "ninguneo" durante la campaña electoral, menos Canal 5 que lo recibió "dos veces", dijo. "Canal 12 me llevó, me provocó y me pegó una patada en el trasero", apuntó el candidato, en referencia a la ocasión en la que fue expulsado del programa Esta boca es mía.