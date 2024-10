Elecciones Uruguay 2024 EN VIVO: todas las últimas noticias de la votación de este 27 de octubre

Live Blog Post

Carámbula habló sobre el accidente de tránsito que tuvo

Yamandú Orsi fue a visitar a Marcos Carámbula prensa Yamandú Orsi

"A la vuelta a Las Piedras se ve que tuve una pequeña pérdida de conocimiento o me bajó el azúcar en sangre, me fui a la banquina, me dí de frente en la columna", contó.

Sobre su encuentro con Orsi, aseguró que ambos conversaron "con mucha confianza". "Disfrutamos mucho cada vez que nos encontramos. Mucho más hoy que para nosotros es un día de festejo para los uruguayos. Esta perspectiva de Yamandú nos llena de alegría, de esperanza, mucha pasión".