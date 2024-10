Votó Lacalle Herrera: la elección "distinta" sin "los viejos dinosaurios" y el pedido a Dios si Lacalle Pou se postula en 2029

Lacalle Herrera citó a su hijo y dijo que "la libertad hay que ejercerla de forma responsable" , y llamó a "pensar un poco" antes de "poner el papelito". Marcó que algunos candidatos hablaron de "la pesca, de hacer surf, gimnasia, los caballos", pero llamó a no quedarse con eso y preguntarse si "dijo cosas importantes", que "hacen pensar".

"Estoy encantado de votar, no sé si me va a tocar otra vez porque tengo 83 años, pero si me toca lo voy a hacer con el mismo fervor que lo hice en el 1962 en la tercera sección judicial de Flores, Grutas del Palacio, donde emití mi primer voto", continuó.