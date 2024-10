Live Blog Post

Salle fue a votar con una polémica remera y cree que va a "pagar derecho de piso" en el Parlamento

El candidato a presidente del partido Identidad Soberana, Gustavo Salle Lorier, votó esta tarde en las Elecciones Uruguay 2024 con una polémica remera contra la Agenda 2030, y adelantó que si llega al Parlamento va a tener que "pagar derecho de piso".

En una rueda de prensa luego de votar, Salle criticó que la televisión lo "ninguneo" durante la campaña electoral, menos Canal 5 que lo recibió "dos veces", dijo. "Canal 12 me llevó, me provocó y me pegó una patada en el trasero", apuntó el candidato, en referencia a la ocasión en la que fue expulsado del programa Esta boca es mía.