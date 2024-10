La pérdida que enfrentó Álvaro Delgado días antes de las elecciones 2024 y el recuerdo que pondría en su despacho en caso de ser presidente

"Era un compañero de vida. Me acompañó durante 15 años. Venía mal, el miércoles lo fui a ver, a despedirme de él y después del acto final de campaña me contaron de su fallecimiento ", dijo.

El candidato presidencial dijo en rueda de prensa que el perro "venía mal" y estaba siendo atendido con calmantes. "Avisaron que había amanecido muerto el lunes. A mí me contó Leticia, después del acto final de Maldonado", sostuvo.

En una entrevista con El Observador en el mes de mayo, Delgado se refirió de la siguiente forma a sus mascotas: "Yo tengo dos cimarrones: uno tiene 14 años y el otro 3 que parece un puma. Son lo más mimoso y me acompañan siempre, se llaman Tacho y Moro. Yo me siento a ver el atardecer tomando un mate y los dos perros se me sientan en los dos costados, algunos empiezan la mano para que lo acaricies el otro te busca la mano y la verdad que es un momento mágico".