Álvaro Delgado: "Espero que al final de mi gobierno, Uruguay se transforme en el país más desarrollado de América Latina"

Álvaro Delgado: Ganadería, un poquito de Agricultura.

AF: ¿Con qué cosechan acá? Porque allá nosotros teníamos Senor o Bernardín.

AD: El otro día estábamos sembrando sobre una soja un ray grass que es un verdeo de invierno con dron. Una técnica para los cultivos de verano como la soja que después cae la hoja porque se marchita y queda la chaucha con el grano, una forma de sembrar más barata es sembrar antes que caiga la hoja entonces la semilla queda contra el piso. Una siembra directa con cultivo implantado previo. Entonces, cuando cae la hoja la tapa y lo cubre, la protege del sol, de los pájaros y siempre se hacía con una sembradora directa y ahora se hace con dron.

AF: ¿De dónde salió la tecnología esa?

AD: Está acá.

AF: Por lo menos en siembra directa desde los 80 está en Argentina.

AD: Nosotros le debemos a los argentinos en materia sobre todo agrícola un cambio cultural enorme: la siembra directa.

AF: La directa claro es un antes y un después, un quiebre.

AD: Es un quiebre con preservación de suelos, con rendimientos. La verdad es que ha sido muy importante.

1 Entrevista Delgado - Fantino.jpg Captura de video

AF: ¿Sos veterinario de animales chicos o grandes?

AD: De producción. Siempre me gustó la economía agrícola e hice un postgrado. Tuve dudas en sexto de liceo. Acá tenés bachillerato los últimos dos años hay que elegir biológico científico o humanístico. Humanístico con derecho, científico es ingeniería arquitectura y biológico es medicina, veterinaria eventualmente agronomía. Yo había empezado la militancia estudiantil era el momento de la apertura democrática en Uruguay y está todo ese proceso. Me había enganchado con el Partido Nacional, la época de Wilson y la verdad me encantó la política. No tengo una familia política, es más mi padre era colorado mi madre era la Unión Cívica, ninguna vinculación política y tanto me entusiasmó que tuve duda entre Derecho y Veterinaria. Hice un test vocacional y me dio las dos cosas. Y bueno, mi familia está vinculada al campo y me decidí por lo que me gustó siempre.

AF: ¿Estudiaste acá?

AD: Si, en Montevideo, en la Universidad de la República.

AF: Al tener los campos en Paysandú ¿cómo hacías?

AD: Iba todas las semanas.

AF: O sea ¿nunca tuviste una veterinaria de barrio?

AD: Nunca. Fue producción y me dediqué también a la certificación. Trabajé en la profesión en la certificación de proceso de producción: carne natural, con la carne orgánica, certificando establecimientos. Los sistemas de producción los certificabas con protocolos para poder exportarlos para nichos de mercado o directamente industria frigorífica.

AF: ¿Te gustan los animales? Porque un tipo que quiere a los animales no puede ser mala persona.

AD: Siento una conexión especial con los animales. Me gusta la producción, la producción agropecuaria, me gusta la ruralidad. Que es un concepto más amplio. Todo esa cosa casi bucólica que tiene un campo.

AF: Pensá que los romanos entrenaban a su sociedad con la poesía bucólica, que es la poesía de campo, la poesía campesina.

AD: Me despeja salir a caballo. Tengo varios y los voy rotando.

AF: Déjame esta pregunta con respecto al campo, ¿qué olor o qué ruido o qué color te conecta y te hace sentir bien? Porque por ejemplo, mi papá me hacía oler "el olor a rocío". Estábamos en Tandil cosechando y salíamos muy temprano y había un olor de las 6:30 a 7 de la mañana en verano, porque cosechábamos trigo y él me hacía "sentí el olor a rocío" y era un olor a humedad... y yo todavía cuando conecto con el olor a rocío me lleva ahí. ¿Qué olor tiene para vos?

AD: Dos estados de ánimo tenés en el campo en el día. La sequía lo más desoldador del campo. Pero en días normales tenés dos estados de ánimo: en la mañana temprano, cuando empezás a trabajar y está ese rocío de la noche con el cambio de temperatura, el pasto está húmedo y sentís el olor a pasto. Y segundo cuando empieza el día, empieza a levantar el ánimo, empieza a salir el sol, empezás tus actividades, empezás a generar, empieza la adrenalina y todas las actividades que tenés. Después está la otra parte, que es la parte más melancólica del campo, que tiene mucho de momentos de introspección, que es el atardecer. El atardecer del campo es divino, fantástico, no solo por los colores, sino además por lo que genera. Ya bajó el sol, bajó el calor.

AF: No es para cualquiera estar solo en un atardecer en el campo.

AD: Te empieza a funcionar la cabeza, empezás a disfrutar el atardecer, generalmente te hacés un mate. Te hace pensar mucho y empezás a ver el olor inverso al que sentiste en la mañana. Es el olor de empieza a terminarse el día, se acabó la jornada, desensillá, como concepto holístico. Empieza la nochecita y te da mucha paz.

AF: ¿Y los pájaros?

AD: En el campo, por lo menos donde yo estoy ahí está lleno de cardenales. Yo tengo además dos cimarrones: uno tiene 14 años y el otro 3 que parece un puma. Son lo más mimoso y me acompañan siempre, se llaman Tacho y Moro. Yo me siento a ver el atardecer tomando un mate y los dos perros se me sientan en los dos costados, algunos empiezan la mano para que lo acaricies el otro te busca la mano y la verdad que es un momento mágico.

AF: ¿Te vas solo?

AD: Me voy solo a veces a desconectar, otras me voy con amigos.

AF: El día que estás solo ahí a veces te cae una gotita psíquica que te inunda tu alma y decís "che, estoy equivocado en lo que hago". Mirá que un día podés estar sentado solo con Tacho y Moro, escuchando las calandrias y los cardenales y decís: "Ché, me estoy metiendo en un bardo como se está poniendo la política en Uruguay?

AD: O te lo reafirma.

AF: O te lo reafirma, ¿ya te pasó, entonces?

AD: Te voy a dar una imagen telúrica de esto. Mi mujer es del campo, fue a una escuela rural, mis hijos, me acompañan, van amigos, me gusta. Pero muchas veces voy solo porque me ayuda a pensar. A veces cuando estás sobregirado, esa tardecita vale todo, tomar mate, mirar el atardecer. Y la imagen en la que yo estoy es con el ganado. Hay un corral, hay una manga, un corral más redondo y entra un tubo donde los vacunás o le das el antiparasitario. Yo me siento que voy en ese proceso... para atrás, no. El proceso es sólo para adelante.

AF: Es interesante la figura, porque no puede retroceder el ganado.

AD: Ya no es solo tu decisión. Vos representás a una cantidad de gente que te está empujando, que creyó en vos, que sos el candidato que representás la continuidad del gobierno y ya es el Partido Nacional y los demás partidos de la coalición donde el Partido Nacional lidera. Entonces cuando decís es volver al Frente a a la coalición y espero ser la alternativa yo: es una mochila. Eso me lo enseñó mi hija Pilar. Tengo tres hijos Felipe Agustín y Pilar es la más chica. Pilar un día estábamos cenando y le dije que me van a proclamar precandidato a presidente. Y Pilar me dijo: "Papá está todo bien, pero no es una decisión solo tuya, es una decisión que nos involucra a todos. Nos cambia la vida a todos. Deberíamos discutirlo en la mesa". Y tiene razón.

AF: ¿Lo discutiste?

AD: Lo discutí y la verdad que sentí mucho apoyo. Apoyos de hecho. Me proclamaron en el estadio cerrado más grande en Uruguay diez mil personas y subí con mi mujer de la mano y con mis hijos. Para ellos ver todo, gente aplaudiendo, había 80 personas atrás que eran ministros, secretarios, senadores... todo el equipo. Para ellos fue muy impactante. Y me apoyan a veces en cosas que no son tangibles, pero que a ellos la sufren que son las ausencias. Que es una forma de apoyo en no cobrarte las ausencias.

Y a veces cuando hay alguna discusión de Pilar todavía me dice: "¿Te acordás cuando yo cumplí tal cosa bueno, que hice el cumpleaños de al lado que vos pasaste un ratito porque tenías una gira? Entonces en mi discurso de proclamación, yo dije quiero ser presidente por muchas cosas: por ser el Uruguay país más desarrollado América Latina, por hacer un segundo piso de transformaciones, por continuar este rumbo, por por unir a los uruguayos y después quiero ser presidente porque quiero que mis viejos se sientan orgulloso de la educación y los valores que me dieron y quiero ser presidente porque a Leticia que hace 30 años estamos juntos mi esposa y mis hijos se sientan orgullosos y comprendan que las ausencias valieron la pena.

AF: Y sabes dónde te estás metiendo, ¿no? Tenés claro, venís tanteando dérmicamente, venís a tocando el poder de cerca porque estás en el gobierno, pero vos sabés en el barro al que te metes ¿no?, ¿lo tenés claro eso?

AD: Cuando me proclamé, definí el tipo de campaña que vamos a hacer.

AF: No depende de vos. Se abre una caja de Pandora que no depende de vos.

AD: Yo estoy tranquilo en hacer lo mío. Estuve cuatro años en el gobierno y es intransferible la experiencia de gobernar. Además la experiencia de gobernar con pandemia, con crisis, con sequía. No la fácil, y ser piloto de tormenta es una educación doble, es un internado. Pero ser candidato es otra cosa. Y el día que me proclamaron, empecé saludando a los demás candidatos del Partido Nacional, de la coalición de gobierno, y saludé también a los candidatos al Frente Amplio. Porque estamos en una democracia y vamos a hacer una competencia, que espero que sea limpia. Dije: "Miren así va a ser mi campaña. Va a ser una campaña sin entrar en temas personales, sin agresiones, sin descalificaciones y además sin levantar la voz", porque cuando uno está firme en su convicción, no necesita levantar la voz.

AF: Déjame preguntarte esto porque del otro lado, no saben quién pero deslizan el término "carpetazo" lo que le pasó a Orsi . Lo determinan como un "carpetazo" de lo peor de la política y de conductas que en Latinoamérica hemos visto muchas veces.

AD: Pero en Uruguay no.

AF: Sí, pero el tipo dice que se comió un carpetazo con la denuncia.

AD: Yo lo que le dije cuando lo llamé, es que fuera a la justicia rápido. Porque si esto lo armaron es la mejor forma de cortarlo, por este tema y por cualquier otro que venga, es que no sea gratis hacerlo en Uruguay. En Uruguay hay una justicia independiente. Los poderes funcionan con independencia, hay respeto a la justicia y en eso hay una cultura de la democracia y el republicanismo que tenemos que preservar.

3 Entrevista Delgado - Fantino.jpg Captura de video

AF: Habla de vos que lo llamaste. Para quienes te están viendo en esta charla, que vos digas: "ché, es mi rival, es mi adversario, pero no es mi enemigo. Lo llamo para poner la diferencia".

AD: Y además le dije que sabía que había alguno insinuando que el Partido Nacional podría estar detrás de esto. "Quiero que sepas, que yo no voy a permitir que ninguno del Partido Nacional pueda estar atrás de una operación de esta característica contra vos y contra nadie", le dije. Le dije además que "si sospechan de esto con más razón tenés que ir a la Justicia y yo te acompaño".

AF: Hace mucho que trabajo y hago entrevistas en política y vi a Milei llegar en muchas notas y el tipo era lineal y a veces la linealidad explica más fácilmente que otras cosas. Suponiendo que ganaras o no ganarás y gana el Frente Amplio, linealmente, ¿qué pasaría en Uruguay si gana el Frente Amplio?

AD: Los sindicatos volverían a tener incidencia en el gobierno.

AF: Me vas a tener que describir cada concepto como si estuviésemos en la facultad.

AD: Por ejemplo en el gobierno de la educación. Los sindicatos eran los que gobernaban la educación en Uruguay, hubo una reforma educativa que hicimos nosotros, este gobierno coalición donde los sindicatos son uno en un consejo directivo, pero no están en la dirección.

AF: En el día a día, ¿qué pasaría? Alguien que manda a los chicos al colegio...

AD: Las corporaciones. Funcionan las corporaciones. Los intereses corporativos gremiales condicionan en este caso al Frente Amplio. Te voy a decir tres ejemplos concretos. Nosotros hicimos una ley que se llamó "la LUC2". La ley de Urgente Consideración que es la columna vertebral de este gobierno. Tenía dos ejes: uno que tiene que ver con la libertad , le da más libertad a la gente, al ciudadano, y más derechos, para el uso de la libertad en forma responsable.

Y por ejemplo le daba el derecho a poder circular. O sea, impedía los piquetes que impedían la libre circulación. Yo tengo la impresión que Frente Amplio eso lo va a derogar. Porque en realidad el Frente Amplio lo habilitaba.

Que además le da el derecho al trabajador que no quiera hacer huelga, el poder trabajar. Creo que el Frente lo va a derogar, porque durante el gobierno al Frente Amplio que los sindicatos incidían mucho, los jefes sindicales se paraban en la puerta y no dejaban pasar a quien quería entrar a trabajar y ocupaba la empresa. Ahí tienes a uno de los ejemplos.

AF: ¿Vos crees que si volviera al Frente Amplio podría volver a derogarse esto?

AD: No tengo dudas. Porque el Frente Amplio no es químicamente puro, está condicionado por el poder sindical en Uruguay. Tanto está condicionado que estamos en el medio un plebiscito y si llegan a la firmas, no se deroga la reforma de Seguridad Social que había que hacerla para darle sustentabilidad al sistema, se deroga en el sistema de Seguridad Social.

AF: Ahí ellos tienen una salida retórica, te podrían decir nosotros no decidimos, lo único que haríamos es un plebiscito, si el plebiscito gana, opinó la gente...

AD: Sí, pero hicieron las peor de la salida que es no tomar posición. La peor de las posiciones es en esto, es no tomar posición.

AF: En una entrevista, le pregunté a Cosse y me dijo "estoy viendo, estoy estudiando”, y yo por dentro pensaba "y total por más que tomes posición o no va a decidir la gente el uruguayo y la uruguaya".

AD: Bueno, lo que pasa es que yo creo la política de la inversa. Yo creo que Cosse lo que lo hace lo hace por dos cosas y las dos son malas para mí. Primero, alguien que quiera ser Presidente de la República y en un partido que ya gobernó y aspira a gobernar, generar un caos confiscan 22.000 millones de dólares de voluntario hay un caos en la Seguridad Social, con un déficit fiscal 10 veces mayor, del que tenemos. ¿Qué es lo que va a pasar? Creo que los partidos tienen que definir qué posición tienen. Cosse está en la teoría de no definirse, que la gente defina. Creo que cuando uno quiere ser presidente uno no mira el viento para dónde va y trata de acomodarse para dónde va el viento. Uno a la gente le tiene que dar su posición: qué es lo que entiende que es lo mejor para el Uruguay y para los uruguayos. La gente siempre define, la libertad de acción que el Frente Amplio definió como posición política no me la tiene que dar el Frente, la libertad de acción es un derecho intrínseco del votante. Y ella dice que va a esperar que la valide la Corte Electoral o sea, pasa la interna. Y ahí está uno de los problemas: que prefiere la calculadora electoral, cuánto me puede costar si me defino. Sigue corriendo la línea.

AF: ¿Vos te definiste enseguida?

AD: Yo estoy en contra. Esto es un caos, es una catástrofe. La segunda alternativa de por qué no se define es peor que la primera. Que es que está condicionada por los dos partidos que la apoyan. A Carolina Cosse la apoyan el Pit-Cnt, la apoya el Partido Comunista y el Partido Socialista. Los sectores, quizás hoy más duros del Frente Amplio, más radicales. Y además la condicionan. Entonces la condicionan a no tomar posición.

AF: Uno entiende, leyendo la política latinoamericana que las categorías de izquierda en Uruguay son diferentes a las categorías de izquierda que uno tradicionalmente estudia en teoría política como marxismo leninismo clásico. Ustedes son constructores de democracia, es platónicamente modélico. Si hubiese un cielo de las ideas de la perfección política de Latinoamérica está habitado por las ideas uruguayas de la política. Ustedes conviven, vos llamaste a tu rival. Voy al grano: entonces lo que Cosse me decía el otro día o me daba a entender es como que están atenuadas esas categorías de izquierda. No vienen a látigo desenvainado Marx, Lenin y los espectros de Marx. Y vos me das otra concepción. ¿Esa izquierda que apoya a Cosse es una izquierda light? ¿o no?

AD: No es la izquierda caviar, es la izquierda más dura del Uruguay. Vamos a verlo en estos términos: el Frente Amplio que siempre tuvo sectores más radicales y menos radicales, siempre tuvo los trotskistas, Partido Comunista, Partido Socialista.

AF: Perdóname Álvaro, se reunió con Richardson, o sea, uno de izquierda como se dice habitualmente no le da una reunión a una Generala de Estados Unidos. No se la da, por una cuestión de piel.

AD: Eso tiene que ver con la cultura uruguaya. Uruguay en eso, independientemente de lo que seas, es un país muy cortés. Si viene la directora del Comando Sur para reunirse con cada uno de nosotros, coincidas o no coincidas escuchás el planteo.

AF: Mi pregunta es ¿el Frente Amplio vuelve más izquierda que nunca?

AD: Vuelve a la peor izquierda. La más radical, porque el Frente Amplio se vació de socialdemocracia, de los sectores más moderados, lo que representaba Astori era el contrapeso de la izquierda más radical y el que no le dejaba pasar cierto límites. El Frente Amplio tenía cortafuegos, Vázquez funcionó como un cortafuegos con su liderazgo, Mujica funcionó como un cortafuegos muy pragmático. Ahora no hay cortafuegos en el Frente Amplio. A Orsi lo impulsa el MPP el sector de Mujica pero las nuevas generaciones que son las más duras, las más ideologizadas y a Carolina Cosse la impulsan los dos sectores más radicales Frente Amplio. Queda huérfano al sector moderado. Creo que en ese sector es donde terminás definiendo la segunda vuelta. Porque hay dos, tres, cuatro por ciento que votan a uno, votan a otro y definen la elección.

AF: Pocas veces me explicaron tan fácilmente, despojándose de que sos un candidato... y así creo que tenés que hablarle a la sociedad. ¿Qué alineación internacional creés que tendría sea Cosse o sea Orsi si llegara al Frente Amplio al poder?

4 Entrevista Delgado - Fantino.jpg Captura de video

AD: ¿Por qué te crees que el Frente Amplio le cuesta tanto decir que Venezuela es una dictadura? Si no hay libertad de elecciones, si hay proscripciones...

AF: Le pregunté eso a Carolina y me miró a los ojos y me dijo: "Nosotros no nos metemos en las definiciones en las decisiones de los pueblos, los pueblos son absolutamente independientes y y deciden por sí mismo". ¿Qué le dice cuando te dicen así?

AD: Yo no lo comparto. A las dictaduras hay que poner el nombre y apellido, por eso los los países firman cláusulas democráticas. El Mercosur la tiene, hay un compromiso de Barbados que la tiene, son cláusulas democráticas, que adherís a determinados convenios en función de cláusulas donde garantizás libertad de elecciones, libertad de prensa...

AF: ¿O sea había un giro geopolítico de Uruguay?

AD: El gobierno de Frente Amplio en materia internacional funcionó por afinidades ideológicas y nosotros creemos que en esto hay que ser pragmático.

AF: ¿El giro sería hacia China?

AD: Acá una notoria afinidad con el kirchenrismo y una notoria afinidad con Venezuela. Particularmente de los dos sectores que hoy impulsan a los dos candidatos que más chance tienen. Y este presidente, por primera vez dijo en foros internacionales que Venezuela es una dictadura, Cuba es una dictadura para nosotros porque no se respetan los derechos humanos.

AF: Te voy a decir una cosa: lo vi con la política en mi país. Yo entiendo que es interesante para vos y para mí y para muchos hablar de dictadura en Cuba, dictadura en en Venezuela, el que te está viendo ahora en Paysandú o en Durazno no le cambia la vida.

AD: Es conceptual.

AF: Sí te cambia la vida como te alineas, yo te escuché el otro día en una nota que ustedes estaban viendo que Harvard se venga a a Montevideo. Latinoamérica, vos lo sabes mejor que yo, tiene un presidente en Brasil que es Lula pero tiene un un vice que lo podrías funcionar como contrapeso, tenés a Bolivia con una mirada geopolítica diferente a la que tiene hoy Milei con Argentina, tenés a Boric que también tiene una vida diferente, tenés a Petro en Colombia... lo que ustedes voten va a ser muy importante para la región, por eso te pregunto, qué pensás vos si llegara al Frente Amplio, ¿hacia dónde se alinearía?

AD: Luis repite una frase que es en realidad de Lord Palmerston que dice "ni amigos permanentes, ni enemigos permanentes, intereses permanentes". Luego tiene una definición para sí mismo una democracia sólida, estable, con separación de poderes, con seguridad jurídica, con respeto a normas... Te diste cuenta que yo fui duro con algunas expresiones de Carolina Cosse, lo soy con algunas de Orsi, no me cuestan prendas en elogiar algunas cosas que se hicieron en los gobiernos anteriores. Pero siempre en el debate de ideas. No impide poder llamar por teléfono o sentarse a tomar un café, porque me parece que vos tenés que saber separar esas cosas. El Uruguay se merece una campaña y una cultura política de diálogo, de respeto y de tolerancia.

No quiere decir que el debate no sea firme y fuerte. Porque si vos político yo candidato no damos el ejemplo de la tolerancia, ¿qué voy a pedirle a la gente después en las calles en las zonas más complicadas? Si yo no soy tolerante con mis adversarios políticos ¿le voy a pedir a los demás que sean tolerante con sus vecinos?

AF: ¿Qué te gustaría que pase si te tocara ser presidente al término de tu mandato? Te escuché por ejemplo hablar de la inseguridad, pero bueno, ahí terminamos siempre en eslóganes.

AD: Te lo voy a decir más fácil, que es un concepto más general, pero que abarca una cantidad de parámetros e indicadores. Creo que nosotros podemos hacer muchas cosas, porque este gobierno puso buenos cimientos. Entonces podemos generar un segundo piso de transformaciones. Yo espero que al final de mi gobierno Uruguay se transforme en el país más desarrollado de América Latina,

AF: ¿Qué determinás por desarrollo?

AD: Indicadores sociales, indicadores económicos, indicadores de exportación, indicadores productivos. seguir rankeando en niveles bajos de corrupción, en transparencia, en libertad.

AF: ¿Harías algo para cambiar una matriz que se repite en la mayoría de los países, que es que hay un tránsito del interior hacia las grandes capitales? ¿pensarías o trabajarías por un una rehabilitación del interior de Uruguay?

AD: Eso no es por decreto. Yo estoy ahora haciendo una gira por las 100 localidades más chiquitas del Uruguay, las menos pobladas. Generalmente los candidatos no van porque no le rentan en electoralmente porque son muy pocos votos.

Estuve en Colonia Itapebí en Salto o en Pueblo Fernández a 180 kilómetros de la ciudad de Salto

Agarras el auto y te vas e hice ocho localidades bien chiquititas del departamento Salto. Lo hice en Paysandú el día anterior, en Río Negro, en Paso de la Cruz o en Mellizos o en Greco. Son localidades chiquitas. Es un esfuerzo y los que viven ahí valen lo mismo que lo que viven en el Parque Rodó de Montevideo. El voto vale lo mismo, pero tiene más derechos. Porque cuando estás más lejos, el Estado tiene que estar más cerca. Cuando estás más lejos de los centros de decisión, el Estado que tiene que estar más cerca. Porque yo concibo un país descentralizado, integral y la descentralización lo concibo no solo como calidad de vida, sino igualdad de oportunidades. Por eso este gobierno está metiendo saneamiento del interior, por eso en cada localidad hubo intervención del Estado en ambulancias, en internet.

AF: ¿Te gustaría que haya una migración nuevamente hacia el interior?

AD: Por lo menos que los que están y los que quieran quedarse tengan las condiciones para poder quedarse. Para eso le tenés que dar Internet, para eso le tenés que dar salud, para eso debe haber una ambulancia, le tenés que quedar conectividad, que tenga una ruta que puedan salir. Esas son de las cosas que tienes que hacer.

AF: ¿Vos hablas con todos? ¿si fueses presidente te reunís con quien sea? ¿ plantearías un Uruguay abierto al diálogo? ¿Harías un acuerdo petrolero con Maduro?

AD: Lo hace Estados Unidos hoy. Yo separo lo diplomático, de lo comercial, de lo político.

AF: Son buenos ustedes, son brillantes, hay que aprender.

AD: Creo que Uruguay tiene una gran oportunidad libre comercio con Cuba, si Cuba se anima.

AF: No entiendo.

AD: Uruguay tiene una gran oportunidad de hacer un tratado libre comercio con Cuba que es una dictadura si Cuba se anima. Cuba importa casi todos los productos que Uruguay vende, sobre todo productos alimenticios.

AF: ¿Podés hacerlo eso?

AD: Yo no tengo prejuicios en eso... intereses permanentes. Y no soy menos blanco, ni menos liberal, ni menos demócrata.

AF: Pero me perdés...

AD: ¿Sabés por qué? Porque estoy cuidando un interés, que es el de los uruguayos: que tengan inversión, que tengan empleo. Hay una que cadena productiva que funciona y que se puede aportar, que es lo que me interesa.

5 Entrevista Delgado - Fantino.jpg Captura de video

AF: Cómo te manejas con el tema del poder? No sé si cambias de teléfono habitualmente...

AD: Nunca, fui dos periodos diputado un período senador, secretario de la Presidencia y ahora candidato... siempre tuve el mismo número.

AF: ¿Tenés una antena que te dice "guarda que este viene por tal cosa"?, ¿tenés los mismos amigos de siempre?

AD: Tengo un archivo a esta altura grande, y atiendo todo el mundo, a casi todo el mundo. Si no le pido que lo más fácil que atenderlo por teléfono que me manden un WhatsApp escrito. Porque yo al final de la jornada yendo para mi casa, aprovecho y contesto. Por lo menos cuando te mandan un mensaje el recibido, por eso el doble tick claro de mi campaña no solo que está verificado, sino que además está recibido.

Con respecto a mis amigos, los tengo fuera de la política y también se pueden hacer con la política amigos bien diferentes, son del colegio, del liceo, de la facultad de Veterinaria, del barrio. Grupos de padres de mi hijo que nos juntamos a comer a un asado a jugar algún partido y nos seguimos juntando.

A veces mi esposa se enoja porque en mi cumpleaños que me gusta que vengan los mezclo a todos.

AF: Ah se mezcla todo...

AD: Es como el arca de Noé. Creo que el último año que viví en la casa de mis viejos, antes de casarme mi madre le dijo a mi mujer, "llévatelo, este año se casan, yo otro cumpleaños más así no lo vivo". Creo que hice como 300 panchos.

AF: ¿Cuál es tu deporte de base?, ¿a qué jugaste de chico?

AD: Jugué al fútbol de chico.

AF: ¿De qué jugás?

AD: Jugué de back, jugué de cuatro y después en realidad corrí. Estoy corriendo y ahora estoy entrenando. Ahora empecé a correr hasta que me compliqué con los meniscos ahora empecé a entrenar.

AF: ¿Te gusta el deporte?

AD: No soy un enamorado. No soy un obsesivo del deporte, sé que es necesario, lo fui internalizando y ahora con esto me fui enganchando como un hábito que me sirve casi como descarga. Es más me cambió la vida un muchacho, que profesor que me lo recomendó uno que trabaja conmigo que entrena mucho que tiene un bigotito que ahora se lo sacó, le pusimos "el Chapo", porque se parecía el Chapo Guzmán, se lo puso a Luis el sobrenombre. Se llama Carlos y entrena y como no es muy alto quedan como mal ensamblados. Terminan levantando mucho peso, hacen CrossFit y todo eso y terminan muy anchos. Yo no soy de esos que me estoy midiendo todo. Me joden con Luis a veces. Me dicen ¿te querés parecer al presidente?" y contesto "en realidad no, porque no tengo los tubos de él, no tengo la facha de él, no sé hacer surf, pero tengo algún centímetro más".

El profe me ayuda, porque al principio para agarrar el hábito está bueno que te llamen y luego te paso a buscar. Empecé a hacer zona media hacer piernas y brazos y después se aeróbico y después terminé enganché un poquito con bolsa y con boxeo. A la bolsa le pinto caras diferentes.

AF: ¿Viste como te afloja?

AD: Te cambia el día.

AF: ¿Te gusta leer?

AD: Leo, tengo poco tiempo ahora. Estoy leyendo permanentemente informes.

AF: Cuando llegás a tu casa estás medio muerto ¿ves series o algo?

AD: Tengo un lío. Perdón Leticia, tengo un lío con mi señora y a veces con mis hijos porque llegás agotado, ves gente todo el tiempo y con temas diferentes y la gente tiene razón porque cuando te para para su problema es el problema. Y para vos es uno más de una cantidad que recibiste durante el día.

Y llego y a veces me pongo a ver Netflix en el cuarto y a veces si me quiero dormir meto televisión argentina y ahí digo "la verdad que a veces entiendo menos", apago y me duermo.

AF: Te despido con la última y mezclo lo ético con con la veterinaria y con la bioética. En veterinaria, se traspasó el dilema ético de la clonación. Recuerdo en los 80 cuando clonaron a Dolly que eran tapas de revistas y se discutía sobre si estaba bien o no clonar una oveja. Ahora el polo clona caballos y se clonan permanentemente animales y está como aceptado y nadie lo discute. Pero se viene un debate sobre todo con las inteligencias artificiales. Te cuento, Cosse dijo el otro día que está preocupada por lo que puede ser el mal uso de esto. Pero te pregunto algo y voy más allá. Hoy podría haber ya tecnología para clonar humanos y se utilicen en esa clonación órganos de cuerpo sustitutos. Esa es una definición, por ejemplo que la bioética o la filosofía está discutiendo en grandes corporaciones porque estamos en el 2024. ¿Cuál es tu límite ético con la utilización en lo humano de lo científico? O sea, ¿tenés un límite ético o no o hay un punto en donde si es para salvar una vida, hay que avanzar?

AD: Qué pregunta esa. Porque tiene que ver con los filosófico hasta con las creencias, hasta con lo religioso. Voy un paso antes. En Uruguay, este gobierno liberó la mitad de los eventos genéticos en materia de agricultura, semillas de maíz, algún otro cultivo que tienen son genéticamente modificadas. Hay tuvo una discusión sobre eso: en realidad le meten un gen, un evento genético de otra especie que le permite ser más resistente a determinadas plagas o ha determinado agroquímicos o a la sequía, eso es modificar genéticamente un organismo vivo.

En realidad estamos discutiendo hoy si eso se aplica en animales por ejemplo en el sexado de embriones. En los tambos, vale, mucho más una vaca que un macho.

La vaca es un animal que va a tener ternero que produce leche, que es el objetivo del tambo. El macho es residual, lo terminan vendiendo. No es aplicable a un tambo. Entonces incidir en sexado los embriones para que den hembras es un proceso que está empezando a verse. Hay todo un debate en la regulación ética de la veterinaria e lo que es cuando estás hablando humanos.

Por eso, sí soy de los que daría todo por preservar una vida, pero no al límite de pasar algunos temas éticos que no comparto.

AF: Por más que no compartas vas a tener que trabajarlo.

AD: ¿Sabés lo que pasa?, el sol está ahí. Primero lo puedes tapar un poquito, pero después el sol va a salir. Entonces la inteligencia artificial es como la siembra directa, ya hay una tecnología que la superó. Hoy la inteligencia artificial está ahí arriba, la puedes usar bien o mal. Me parece que la discusión y el debate ahora es cómo regulás los mecanismos de tecnología, de información, o digital o este tipo de tecnologías para que en realidad se usen en sentidos positivos y no en sentido negativo.

AF: ¿Sos religioso?

AD: Soy católico. Relativamente practicante, no soy de ir a misa los domingos. Fui a la misa de Pascuas el otro día porque tenía ganas de ir.

AF: ¿Le tenés miedo al concepto de la muerte? Marco Aurelio decía que no le tenía miedo porque cuando la muerte fuera, él ya no sería y mientras la muerte no sea, él es Marco Aurelio. Es un pensamiento muy estoico. Te cierro con esto ¿qué te pasa con el tema de la finitud y de la muerte?

AD: Lo que pasa que Marco Aurelio vivió la vida de modo diferente a la que estoy viviendo yo.

AF: No te creas, fue emperador también.

AD: Por eso, había menos cortafuegos antes. Y se daba algunos lujos que para la época hoy no se pueden dar. No tengo miedo a la muerte.

AF: Por primera vez en la nota te agarraste con las dos manos así como las montañas rusas.

AD: No tengo miedo a la muerte, tampoco es una obsesión a pensar en eso. Mirá, sabes lo que me hizo pensar en la muerte cuando hace un año atrás, 24 de mayo, estaba yendo a Paysandú a Anchorena la estancia presidencial a un almuerzo con los ministros. Estaba diluviando. Había tenido el día anterior una reunión en Paysandú. Iba con el chofer, con El Chapo. La camioneta hizo acuaplaning en la curva y me di con un cartel, me di vuelta y me dio una cantidad de vueltas en la camioneta. Y vi todo. Es como en cámara lenta, vi unos pinos así de grandes, una columna de luz... quedamos a un metro de los pinos, a medio metro de columna de luz y ahí paró la camioneta. Yo salí por arriba, tuve un machucón en la mano, un pequeño esguince, en la fisura de esternón por el cinto. Nada más. Cuando aflojó el susto más que el dolor, fue la primera vez que pensé en la muerte.

Y dije "quiero por lo menos dejar cosas bien arregladas". Más que nada por cuidado de tus hijos, de tu mujer, de tu familia. No con miedo, pero pensé en la muerte. Porque la vi pasar y la muerte no llegó. Lo entendí como un mensaje. ¿De quién? Alguno pensará que de arriba, otros pensarán que fue suerte. A mí me fortaleció.

AF: Te felicito y te agradezco la hermosa charla.