Marcos Carámbula internado en Las Piedras tras chocar contra una columna

Yamandú Orsi fue su secretario general en esos diez años y después lo reemplazó como intendente, en un puesto que ocupó durante dos periodos entre 2015 y 2024. Orsi renunció a la intendencia en marzo de este año para hacer campaña como precandidato presidencial y cuando el congreso del Movimiento de Participación Popular (MPP) proclamo su candidatura, le dedicó unas palabras a Carámbula.

"Tuve la suerte de aprender de un gran maestro que es Marcos Carámbula", empezó.

"Compañero del alma, con quien aprendí a conocer a Seregni, a conocer las historias del propio Partido Comunista, y con quien aprendí de la misma forma que el Pepe a serenarme cuando me pasaba de revoluciones. No me olvido y lo digo: Cuando asumió, Marcos me llevaba por aquellas juntas locales y un día me dice: 'Arrancá vos a hablar'. Y cuando vuelvo me dice: 'Mirá que dentro de diez años te toca a vos'. Estuvo diez años machacando para que, no solo yo, sino otros compañeros, nos formáramos para llegar donde muchos llegamos", recordó el exintendente.

El 30 de junio, después de votar en las elecciones internas que lo confirmarían como candidato presidencial de todo el Frente Amplio, Orsi fue a comer un asado con su padrino político. Temprano esa mañana había bromeado sobre Carámbula: "debe tener ese vino necesario de mediodía". Describió al dos veces intendente como "reflexivo", "cariñoso" y "una referencia" que siempre tiene "la palabra justa, el momento justo".

Carámbula apoyó la precandidatura de Orsi aunque el Partido Comunista impulsaba a Carolina Cosse. Si bien no volvió a integrar la orgánica del partido, donde supo estar en el siglo pasado, Carámbula se acercó de vuelta cuando Juan Castillo y Óscar Andrade fueron a buscarlo para que encabezara la nómina al Senado en la campaña de 2014.