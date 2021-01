Marcos Carámbula: hay una "expectativa cierta" de que las vacunas estén "lo antes posible"

El expresidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Marcos Carámbula, dijo este jueves luego de una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou que hay una "expectativa cierta" de que la llegada a Uruguay de las vacunas contra el covid-19 sea anunciada "lo antes posible".

"Nos vamos con una expectativa cierta de que lo antes posible puedan estar las vacunas", sostuvo el dos veces intendente de Canelones. Carámbula fue convocado por Lacalle Pou a una reunión en la Torre Ejecutiva días después de que el médico de profesión –junto a los frenteamplistas Ricardo Ehrlich, Miguel Fernández Galeano y Uruguay Russi– presentara una carta pública al ministro Daniel Salinas sugiriendo la posibilidad de que el país se asocie con otros de la región para acceder más rápido a alguna de las inyecciones.

Carámbula aclaró que la expectativa, a raíz de lo que conversó con el presidente, es que se anuncie la llegada de más de una vacuna. "Nos vamos además con la certeza que transmitió de que está trabajando cotidianamente en estas negociaciones, que tienen un aspecto confidencial que hay que respetar", señaló.

Además también se refirió a las "diferentes tratativas a nivel de los países de la región" que Uruguay lleva adelante, aunque prefirió no ahondar en el tema para respetar la confidencialidad de las negociaciones.

"Lo que puedo adelantar es que la reunión fue positiva respecto al plan de vacunación y nos permite aguardar con expectativa los próximos días", insistió el dirigente frenteamplista.

Por otra parte, Carámbula se mostró satisfecho con la intención del gobierno de "priorizar" a los trabajadores de la salud en el plan de vacunación. "Cada día que pasa el número de positivos en la salud es muy importante y eso resiente, en primer lugar, la salud de los trabajadores, pero además la atención a la población", afirmó.

También dijo que propuso al presidente instalar un "compromiso ciudadano de carácter nacional" integrado por distintos actores de la sociedad y que "trascienda a los partidos políticos".

Consultado sobre si entendía que el gobierno había demorado en las negociaciones para obtener algunas de las vacunas, Carámbula respondió que con el "diario del lunes" no es "oportuno" analizar el tema. "Hoy, con el diario del lunes, no sería oportuno que cobrara si el momento fue oportuno o no. Por eso hablamos de ese compromiso ciudadano. Se trata que de aquí en adelante todo el país apunte a resolver esto que es un compromiso por la vida. Ya habrá tiempo de evaluarlo", sostuvo.