Marcos Carámbula se emocionó con el debut de su nieto en la Primera de Peñarol

El exintendente de Canelones y precandidato a presidente de la República por el Frente Amplio, Marcos Carámbula, quien también fue presidente de Juventud de Las Piedras, no ocultó su emoción por el debut de su nieto en Primera división de Peñarol.

Se trata del lateral Pedro Milans Carámbula y su estreno en el plantel principal ocurrió en la noche del miércoles, día en que Peñarol celebró un nuevo aniversario y de noche en el Campeón del Siglo enfrentó a Boston River por la Copa AUF.

En ese partido, Peñarol clasificó a cuartos de final tras ganarle en definición por penales luego de haber terminado igualados 0-0 y de una consagratoria noche del arquero Thiago Cardozo, quien atajó tres.

El presidente mirasol, Ignacio Ruglio, compartió en su estado de Whatsapp este jueves una emotiva nota que escribió Carámbula por el debut de su nieto.

"Escribo estas líneas con el mayor respeto y cariño. Hoy, en el aniversario 131 de Peñarol de muy magra campaña este año, se vendieron 25.000 entradas!!!! Ese es el país de Peñarol", comenzó escribiendo.

Foto: Leonardo Carreño.

Pedro Milans jugó un gran primer tiempo ante Boston River y luego salió lesionado

Y añadió: "Y hoy debutó mi nieto mayor Pedro Milans Carámbula, con 20 años, en la Primera de Peñarol. Fueron conmigo todos mis hijos, todos los nietos, los hijos de Gonzalo, sus nietos. Fuimos al Campeón del Siglo con mi viejo, con mi hermano Gonzalo en el corazón".

Carámbula expresó que "en una larga vida hay amarguras, tristezas profundas, pérdidas que no cierran, y hay alegrías que nos invitan a seguir con pasión por la vida".

El político agregó que "la camiseta de Peñarol, como la de Nacional, pesa mucho, y debutar en la Primera de Peñarol con un estadio lleno y con muchas ganas y necesidad de ganar no es un desafío menor".

"Pedrito con 20 años, desde su nacimiento anduvo en las canchas de la C, de la B, de la A con Jimena y Carlitos sus padres siguiendo al querido Juve de Las Piedras y allí se formó. Hizo el proceso de selecciones juveniles celestes sub 15, sub 17, sub 20 con la sabia conducción del Maestro (Tabárez) y todo su equipo. Aprendió allí más allá de lo estrictamente futbolístico, valores, respeto, compromiso, serenidad, temple, solidaridad, austeridad. Estamos contentos esta noche, muy emocionados, sus amigos, sus padres, sus hermanos, sus tíos, sus primos, sus abuelos", escribió.

"Gracias a todos los amigos, amigas. Gracias Maestro, salud carbonero, salud Peñarol!!!!", sostuvo.