/ Nacional / TACUAREMBÓ

Hombre de 49 años imputado por delitos "de índole sexual" contra menores: ya tenía antecedentes por ciberacoso

El hombre posee un antecedente penal por grooming o ciberacoso en calidad de autor, detalla la Policía de Tacuarembó

30 de enero 2026 - 8:22hs
Policía
Foto: Gastón Britos / FocoUy

Un hombre de 49 años fue imputado en Tacuarembó por “reiterados delitos de índole sexual” cometidos contra personas menores de edad y deberá cumplir 90 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación.

Según informó la Policía, la denuncia se realizó el 20 de enero en la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género I, contra un hombre de 49 años “por reiterados delitos de índole sexual cometidos hacia personas menores de edad”.

A partir de la denuncia, “los investigadores realizaron un intensa tarea de investigación para aclarar los hechos que se venían generando desde hacía un tiempo atrás a la fecha, debieron realizar diversas averiguaciones y pericias para determinar responsabilidades”.

El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía Letrada de 2º Turno y pasó a la órbita judicial. De acuerdo a la información policial, “posteriormente se pudo comprobar la autoría de los ilícitos por parte del sujeto de 49 años, poseedor de antecedente penal por grooming o ciberacoso en calidad de autor, quien finalmente fue detenido y puesto a disposición de la Justicia competente”.

Finalmente, el hombre fue imputado por la presunta comisión de “reiterados delitos de violencia doméstica agravada en reiteración real, con reiterados delitos de atentado violento al pudor, reiterados delitos de abuso sexual y reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravado, en grado consumado, en calidad de autor” y ahora deberá cumplir 90 días de prisión preventiva mientras avanza la investigación.

hombre Tacuarembó menores

