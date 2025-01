Jorge Díaz dijo cuántos juicios internacionales enfrenta Uruguay y en qué está el caso de Pluna

"Hubo una transacción, que ya también habíamos sido informados, que se cumplirá en estos días. Seguramente en los primeros días de febrero se van a hacer los pagos. Hay un monto establecido, ese monto una vez que se abone se hará público. No hay ningún secreto respecto de ese punto, no les digo la cifra ahora porque no me acuerdo de memoria, pero hay una transacción que finalmente estaría en condiciones de cumplirse y que el Estado uruguayo va a cumplir", explicó.

Y aclaró que "hay otros juicios" que no está en condiciones de adelantar.

Por último, destacó que en materia de juicios internacionales "Uruguay tiene una verdadera política de Estado en cuanto a procedimiento a seguir", es decir, "los juicios se han centralizado en Presidencia, no en la Cancillería, como se hacía antes". Díaz indicó que "se contratan estudios en el extranjero y son especializados en este tema".

"Hay una serie de pasos, de protocolos que se han seguido en el gobierno anterior a este, en este gobierno y seguramente lo vamos a seguir nosotros en el gobierno", añadió.