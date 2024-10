Jorge Gandini dijo que Yamandú Orsi "tendrá que salir de la cueva" ante un eventual balotaje

"El FA trata de demostrar que no va a haber grandes cambios, que no hay riesgos, que no van a estar en juego las cosas de fondo con las que la gente convive y está de acuerdo , y que la diferencia está en quién gobierna ", dijo el senador.

"Estas cosas me parece que también le agregan a la campaña elementos que la hacen un poco menos atractiva", dijo el nacionalista en referencia al clima de la campaña.

En este marco, Gandini argumentó que esto también se da porque "hay menos debate" y no hay con "quién debatir". "Me ha pasado a mí, pero se nota con el candidato a presidente del Frente Amplio", sostuvo.

"No se puede discutir con el candidato, no acepta entrevistas en muchos casos, va a ámbitos donde no hay debates, sino presentaciones. Dice 4 a 1, no voy. Y bueno, eso va a cambiar a la segunda vuelta", aseveró el dirigente blanco.

De cara a un eventual balotaje, entiende que Yamandú Orsi "tendrá que salir de la cueva", ya que no "tiene vuelta".

"Se acaba el candidato con intérprete al lado como es él Pacha Sánchez, que después que habla Orsi él trata de explicar qué quiso decir o lo representa como está haciendo estos días en algunas entrevistas centrales de medio a la que el candidato no va", dijo.