Juan Castillo afirmó que "los venezolanos han elegido este gobierno", en referencia la asunción de Maduro

Por su parte, este martes la Comisión Permanente del Parlamento uruguayo emitió un documento solo con los votos del oficialismo en el que aseguran que “hoy nadie puede negar que es una dictadura” en referencia al gobierno de Maduro.

Castillo aseguró que "Edmundo González Urrutia", el candidato opositor a Maduro, "se autoproclamó presidente y tampoco mostró las actas".

"Hay que decir toda la verdad, si González Urrutia no pidió reunión con (Yamandú) Orsi no íbamos a estar recibiéndolo. Orsi no tiene que recibir a todo el mundo que anda a la vuelta y menos si no es nadie", sentenció el exdirigente sindical.

Sobre la reunión que mantuvo González Urrutia con Luis Lacalle Pou aseguró que "nadie le puede impedir al presidente que reciba a quien él quiera".

Por último, aseguró que es el mandatario electo es el que debe decidir si Maduro es invitado a la asunción.