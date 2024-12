Jueza rechazó citar a declarar a Lucía Topolansky por dichos sobre testigos de lesa humanidad que mintieron

La decisión de rechazar la solicitud fue dada a conocer por Telenoche. En la sentencia, a la que accedió El Observador, la jueza argumenta que " no estando identificada persona o personas " que hayan mentido ante la Justicia, como afirmó Topolansky, la citación "con fines aclaratorios" no tiene "lugar" .

En particular, citó la siguiente frase que está publicada en el libro: "Hay gente que miente en las declaraciones”.

Y también cuando Topolansky recuerda un caso en particular: "A un compañero vinieron a decirle: 'mentí, decí esto y aquello, y metemos preso a fulano'. Él contestó: 'No lo voy a decir'. Ahí te acusan de traidor y opinan que los tupamaros no dijeron nada. No, decimos lo que vimos, nosotros sabemos quiénes son los que mintieron dentro de la izquierda pero no lo vamos a decir".

Aunque Perciballe resolvió citar a Topolansky como testigo, argumentó ante la jueza que tenía "absoluta convicción" de que las víctimas de delitos de lesa humanidad "han expresado la verdad".

"De igual modo, no existe confabulación alguna para perjudicar a nadie menos a un inocente", había agregado el fiscal.

Sin embargo, la jueza lo rechazó. "En control liminar, a la citación solicitada, con fines aclaratorios de hechos que corresponde investigue la Fiscalía competente, no ha lugar en esta instancia por no corresponder", consideró la magistrada.