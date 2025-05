La carta que envió Orsi a la reunión entre China y la Celac: llamó a defender el multilateralismo y a trabajar en asociación estratégica con China

Esta semana se desarrolla la IV Reunión del Foro de Cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y China en Beijing , que cuenta con la presencia del canciller uruguayo Mario Lubetkin pero no la del presidente Yamandú Orsi , que envió una carta a las autoridades presentes.

Es por esto que entiende "sumamente oportuno" que "los países de América Latina y el Caribe y China" den "señales claras sobre la necesidad de unir esfuerzos para contribuir positivamente con la paz y seguridad internacionales, la cooperación internacional, el libre comercio y el desarrollo sostenible", con objetivos que incluyen "la eliminación de la pobreza y la reducción de las desigualdades, a través de una interacción estratégica hacia una asociación global".

Para el mandatario el "fortalecimiento interno de la Celac como mecanismo de coordinación, diálogo y concertación" es "fundamental" para "el desarrollo al interior de la región como para "llevar adelante mecanismos efectivos de relacionamiento externo", y destacó que los avances en la materia permitieron "profundizar las relaciones de amistad" con los "socios extra-regionales, en especial con China".

"Celebramos el camino recorrido junto a China durante esta última década, tiempo en el que coincidimos en una visión propia de apoyo al desarrollo autónomo y en paz de todas nuestras naciones, en una dirección compartida hacia la paz, el respeto, la cooperación y la búsqueda de una mayor equidad y justicia social", continuó Orsi, que mira con "esperanza" el "más largo trayecto aún por caminar" junto a ese país.

Orsi está "convencido" del "gran potencial de la cooperación sur-sur de beneficio mutuo en el marco del relacionamiento entre América Latina y el Caribe y China", con el desarrollo de "proyectos que establezcan una base sólida para superar las debilidades estructurales persistentes y transversales" de los países latinoamericanos, que "posibiliten el crecimiento económico y un desarrollo sostenible e inclusivo en beneficio de todos los participantes".

En ese sentido, apoyó la iniciativa de Desarrollo Global lanzada por China "en apoyo al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible", y anunció que "a nivel bilateral" trabajará para "desarrollar la Asociación Estratégica Integral entre China y Uruguay".

En uno de sus últimos puntos, el presidente reiteró "la necesidad de preservar y fortalecer el sistema multilateral de comercio", que entiende es un "instrumento clave para la estabilidad mundial".

"No habrá comercio justo, crecimiento económico y desarrollo si estas reglas que hemos construido de manera conjunta no se respetan", explicó el mandatario, que quiere "intensificar la cooperación y el diálogo" para "defender conjuntamente un sistema multilateral de comercio transparente, no discriminatorio, abierto e inclusivo", con el fin de "promover el comercio mundial y el desarrollo sostenible de manera equilibrada y mutuamente beneficiosa".

Por último, Orsi indicó que es necesario "fortalecer y revitalizar el sistema de las Naciones Unidas", ya que cree que es "la mejor herramienta" para "enfrentar los desafíos globales de la actualidad y para buscar construir un futuro compartido".