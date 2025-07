La defensa del padre de Nicolás Rocca, la invasión y una sentencia que espera: así fue la audiencia por el accidente en Manantiales

También criticó el trabajo del fiscal de Maldonado a cargo del caso, Sebastián Robles, que estaba en la misma sala conversando con los abogados Jorge Barrera y Joaquín Abal, defensores de diferentes víctimas que llegaron cerca de la hora de inicio del juicio.

Los abogados de la familia Rocca, Pablo Donnángelo y Eduardo Sasson, conversaban mientras tanto con los familiares. Rocca los miraba y, aunque reconocía el "cansancio" por una causa que superó los dos años y medio, tiempo en el que han vivido en idas y vueltas desde Argentina, sabe que tuvo "suerte". "Mi hijo está vivo. Esto en algún momento va a terminar".

La acompañante silenciosa, la noche de fiestas y las lesiones

0592E5D2-90E9-4993-ACB2-7D13BA626E0E Final del juicio contra Nicolás Rocca por el accidente en Manantiales Joaquín Pisa

Luego de que una funcionaria del juzgado dejara listo el zoom por el que algunas víctimas accedieron a la audiencia, llegó a la sala la jueza Azpiroz. A su izquierda tenía a Rocca, que permaneció mirando al frente cuando las cámaras comenzaron a enfocarlo. Atrás de él estaba su tía, que lo acompañó en silencio durante toda la instancia.

Cerca de 20 espectadores se ubicaron para esperar el veredicto, la mayoría familiares del imputado. Para comenzar, Azpiroz advirtió que la audiencia era para la "lectura de sentencia", por lo que podía ser "un poco tediosa y aburrida", pero que había que "leerla toda".

En primer lugar, recordó que el fiscal Robles había solicitado la pena de ocho años de prisión contra Rocca por homicidio culpable y lesiones culpables, y comenzó a enumerar las heridas que sufrieron todas las víctimas del accidente.

La argentina que iba al volante, María Josefina Ferrero, sufrió un desnucamiento, además de diversas fracturas en el cráneo, pelvis y piernas. Su acompañante, Micaela Trinidad, tuvo diversas lesiones en el pecho y piernas que causaron su fallecimiento.

En tanto, los tres heridos sufrieron diversas fracturas, todas ellas con distintas secuelas físicas que continúan.

Ya en ese momento, Barrera aprovechó para mirar de reojo un libro, mientras que Rocca escuchaba atentamente apoyado contra la mesa que compartía con sus abogados, con una mano sobre la boca.

Azpiroz recordó que, según la teoría de Fiscalía, Rocca chocó con su Volkswagen Nivus al Ford K de las modelos argentinas al invadir el carril en el que iban de la Ruta 104, tras consumir alcohol y drogas, en lo que fue una "tragedia evitable".

Y rememoró que la defensa del conductor argentino solicitó su absolución, ya que entendían que no existían pruebas de que Rocca hubiese invadido el carril contrario, así como tampoco de un presunto exceso de velocidad o de un abuso de sustancias, que entendían sí había cometido la conductora del otro vehículo al consumir un "cóctel" de estupefacientes.

Desde el principio, Rocca afirmó que una camioneta lo rebasó por izquierda y él se corrió hacia la derecha, y que cuando retomó su camino se topó con la Ford K.

Ya en el terreno las pruebas, la jueza del caso afirmó que el imputado trabajó de las 22:00 a las 7:00 de la madrugada del 4 de enero en el baile Open Park, como parte de la productora a cargo del evento. Tras ello, se fue al evento "After", realizado en una chacra del interior de Maldonado, para buscar unos equipos musicales para alquiler. Luego de que ese negocio "no salió", a las 13:00 se fue en su Nivus junto a su amigo de acompañante y tres mujeres en la parte de atrás.

Las modelos, por otro lado, también fueron a Open Park, y luego fueron a una chacra a seguir la noche. En un momento, Ferrero dijo que iba a salir a buscar "hielo". Trinidad y otras dos amigas la acompañaron.

Los argumentos a favor de Fiscalía y en contra de la defensa de Rocca

El choque ocurrió a las 13:30, según la jueza por "exclusiva responsabilidad de Rocca" al invadir la senda contraria en la que iban las víctimas, en una zona en la que está prohibido rebasar, marcada con doble línea amarilla.

La jueza basó su argumento en distintas pericias de Accidentología Vial, que muestran rastros del Nivus en la senda contraria al momento del choque y comprueban que el argentino intentó un "subviraje" en la curva previa al lugar del accidente que llevó a tal invasión, y en el relato de diversos testigos.

Uno de ellos fue el de una acompañante de Rocca, que aseguró que estaba mirando su celular cuando sintió un "volantazo a la derecha" del conductor, para "evitar el auto que venía de frente, en el que estaban las chicas".

Otro fue el de una acompañante de las modelos, que aseguró que Ferrero venía conduciendo tranquila cuando vio "un auto que venía de frente".

También descartó el relato de Augusto, el conductor de la camioneta, quien en el último de sus cuatro testimonios aseguró que había parado a un costado de la ruta porque su auto se había sobrecalentado, vio pasar a Rocca a alta velocidad, y tras seguirlo vio el choque a 60 metros. Una cámara mostró que Rocca venía 51 segundos por delante del conductor, por lo que Azpiroz remarcó que su relato "no es fiable", aunque reconoció que sí fue uno de los primeros en llegar a la escena.

No obstante, la jueza también descartó que Rodolfo haya intentado rebasar a Rocca con su camioneta momentos antes del choque, ya que no existe ninguna prueba de ello más allá de los testimonios del imputado y su acompañante, quien además es su amigo.

Ese fue uno de los cuatro puntos que marcó la magistrada en contra de la postura de la defensa de Rocca, y remarcó que ninguno de sus argumentos contraviene al resultado final, que muestra que Rocca invadió el carril de las modelos. El argentino en ese momento negó con la cabeza, y continuó moviendo sus pies sin parar.

Otro punto fue el argumento de la posible incidencia del neumático trasero izquierdo del Nivus, que estaba según los defensores en mal estado. De acuerdo a los distintos peritos consultados, citados por Azpiroz, de existir algún daño en una rueda eso debería haber dejado "huellas". Y esto no sucedió.

También descartó una posible responsabilidad de Ferrero por su consumo de distintas drogas antes del choque. "Ambos consumieron alcohol o drogas... alcohol y drogas", se corrigió, y aclaró en primer lugar que no se pudieron constatar los "efectos" que causaron los consumos, y que más allá de ello "si Rocca no invadía" el accidente "no pasaba".

Este argumento también fue utilizado para contrarrestar la postura de Donnángelo y Sasson sobre la velocidad del Volkswagen. Según los abogados, no existen pruebas que muestren que Rocca iba en exceso de velocidad y criticaron el método utilizado por los peritos para decir que sí. La jueza reconoció que el informe sobre ese punto "no tuvo todos los datos", pero aunque Rocca hubiese ido a una velocidad inferior enfatizó que "la invasión es la causa" del choque.

La sentencia contra Nicolás Rocca que deberá esperar

Por todo esto, la jueza afirmó que su sentencia "se adecúa" a la visión de Fiscalía, y condenó a Rocca por los delitos de homicidio culpable y lesiones culpables, ambos con dos víctimas. "Actuó de forma negligente al cruzar senda", remarcó ante la mirada del argentino, que realizó una mueca de resignación y se tiró hacia atrás en su silla.

Sin embargo, la magistrada bajó la pena solicitada por el fiscal Robles de ocho años a cinco años y seis meses, con la reducción de los dos años y medio que tuvo en prisión domiciliaria. Esta decisión se debió a que Rocca no tenía antecedentes, y a que su acompañante alcanzó un acuerdo reparatorio "simbólico" con él para no ser parte de la condena, por lo que las víctimas de lesiones pasaron de ser tres a dos.

Además, Azpiroz descartó la solicitud de Donnángelo y Sasson para que Rocca pasara su condena en libertad a prueba, debido a la gravedad del caso, y dictaminó que debía pasar su condena en prisión efectiva.

Tras el final de la audiencia, Rocca y su familia se retiraron sin hacer declaraciones y se fueron por la calle Solís de Maldonado.

Según explicaron a los medios presentes Abal y Barrera tras la audiencia, el argentino continuará en prisión domiciliaria nocturna hasta que su sentencia quede firme. Sus abogados tienen 15 días para apelar la decisión de la justicia, y luego un Tribunal de Apelaciones laudará. Mientras tanto, detalló Abal, la pena de Rocca se seguirá reduciendo.

Sassón confirmó a El Observador que apelarán el fallo de la jueza Azpiroz, y valorarán la sentencia cuando presenten este recurso.