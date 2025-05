Juicio por accidente en Manantiales: un final incierto, las irregularidades y el video que desacredita a un polémico testigo

El final del juicio oral contra el argentino Nicolás Rocca , imputado por el siniestro en Manantiales en enero de 2023 que terminó con dos modelos argentinas fallecidas, todavía no tiene fecha definida tras el cierre de las audiencias, a la espera de la posible declaración de un último testigo y de un posible cambio de juez, confirmó El Observador.

El magistrado continuó con la audiencia y pasó a la posible presentación del testigo a un Tribunal de Apelaciones, que definirá si da lugar a su relato –lo que implicaría una nueva audiencia– o lo rechaza, lo que llevaría al juzgado a cargo del caso a definir una fecha para los alegatos de clausura de ambas partes.

Tras estos alegatos, el juez a cargo de la causa –que aún se desconoce si seguirá siendo Amor– tendrá 15 días para dar una resolución. El fiscal de Maldonado que investigó el accidente, Sebastián Robles, pidió ocho años de prisión para Rocca por un delito de homicidio culpable.

Peritos denunciaron "errores muy graves" y falta de pruebas en pericia oficial del accidente en Manantiales

Fuentes presentes en la audiencia del martes indicaron a El Observador que los especialistas marcaron varios "errores muy graves" en las pericias presentadas por el Gabinete de Accidentología Vial, especialmente en los informes de "planimetría" y la "mecánica de la colisión".

Donnángelo relató a El Observador que otro de los peritos que testificaron relató que las "efracciones" (daños provocados por el metal del auto en el asfalto) en el centro de la ruta muestran que el auto de las argentinas "venía por la senda contraria y segundos antes volvió a su carril".

El abogado indicó que esta hipótesis no está en el reporte de Accidentología porque, de acuerdo con los peritos, "deberían haberse realizado pericias que no se hicieron". Los especialistas denunciaron. según Donnángelo, que "no se revisó" la parte de abajo de los autos, ni se levantaron muestras de restos metálicos en el asfalto para ver si eran compatibles con algunos de los vehículos.

Para el defensor, esta "deficiencia en el relevamiento" provocó que se perdiera la prueba que confirmaría la hipótesis de su defensa, que indica que Rocca vio venir al auto de las argentinas y "cuando quiso hacer una maniobra evasiva ellas volvieron a su senda", momento en el que chocaron de frente.

Sin embargo, el abogado entiende que la falta de esta prueba y las deficiencias en la pericia lleva a que "no pueda descartarse" su hipótesis, y a que "no existan elementos que puedan a llevar a que Rocca sea responsable del accidente".

Del otro lado, el abogado Abal indicó que a pesar de que los peritos marcaron que a su entender hubo varios errores técnicos de las pericias, no lograron presentar una teoría concreta opuesta a la del Gabinete de Accidentología.

El testigo de los cuatro relatos y un video que presentaron para desacreditar su teoría

En la audiencia del martes estuvo presente una escribana que presentó las distintas multas que tenía la argentina que iba al volante cuando ocurrió el accidente. Abal marcó que la profesional comparó la cantidad de infracciones con las que tenía Rocca, pero mientras el imputado tenía su libreta de conducir hacia pocos meses la mujer contaba con el permiso desde hace años.

Además volvió a presentarse Augusto, un testigo llevado por el fiscal Robles que aseguró haber visto el accidente, y que esta vez fue citado por los abogados de Rocca debido a distintas inconsistencias en su versión de los hechos.

Según informó El Observador la semana pasada, el hombre cambió su relato de los hechos en cuatro ocasiones. En su última declaración dijo se le había roto el auto y había quedado a un costado de la ruta, cuando vio al auto de Rocca pasar "a toda velocidad" y lo siguió. Allí fue cuando vio el accidente.

Sin embargo, tras su declaración los defensores del conductor argentino le consultaron si había realizado "más declaraciones" y él lo negó, lo que fue rápidamente contraatacado con los abogados con el relato de los diferentes testimonios.

Luego, afirmaron que el pasado jueves 24 de abril Augusto se contactó con Ignacio Durán, exabogado de Rocca, para consultarle si se podía contactar con el imputado "porque tenía información para ayudarlo". El mensaje fue enviado por WhatsApp y se eliminaba tras una escucha, pero Durán lo grabó con otro celular y se los envió a Donnángelo y Sasson. Tras escuchar el audio frente al juez, el testigo dijo que "lo hackearon" y armaron su audio "con IA".

En la audiencia de ayer los abogados mostraron un video con el que, aseguran, desacreditaron la versión de Rocca. Donnángelo indicó que la grabación, tomada por una cámara de una chacra ubicada a 3,3 km del lugar del choque a seis minutos de que ocurriera, muestra que Augusto iba "50 segundos" por detrás de Rocca en la Ruta 104.

Según el abogado, para que el relato de Augusto sea "verosímil" tendría que, en pocos minutos, haber pasado a Rocca, parado a 450 metros del choque (punto que el propio testigo marcó) y luego haberlo seguido nuevamente hasta ver el accidente.

Además, postuló que el testimonio presentado por Fiscalía también cambió en cuatro ocasiones con respecto al tiempo que permaneció parado al costado de la vía: dijo que fueron "cinco, diez minutos", luego "un ratito", después "un lote" y finalmente "menos de 30 minutos". En ninguno de los casos, agregó, se condice con lo visto en el video.

El cruce entre un padre de las argentinas y el padre de Rocca

Fuentes presentes en la audiencia indicaron que el martes hubo varias personas cercanas a ambas partes en la audiencia que tuvieron distintos cruces de palabras a lo largo de la instancia judicial, que incluso llevaron a que el juez pidiera la salida de varios de los presentes.

La fuente relató que uno de los padres de las argentinas y el padre de Rocca también tuvieron un cruce respetuoso de palabras. El padre de las víctimas le dijo que "perdonaba al Rocca del accidente, pero no al que quiso enchastrar" la causa.

Incluso, le espetó que "si se hubieran comportado diferente" su hijo "no estaría en prisión domiciliaria" hace dos años y "no se comería años en cana".

La teoría de que Rocca trabajó hasta poco antes del accidente

El abogado de las argentinas afirmó que en la audiencia lunes se presentaron otros testigos de la defensa de Rocca, todos vinculados al imputado, entre ellos el joven que iba de copiloto del argentino en el accidente, quien relató que el auto de las mujeres fue el que cambió de senda.

Otros testigos afirmaron que Rocca "trabajó toda la noche" como parte de una productora antes del accidente. Sin embargo, Abal les presentó un video en el que se veía al implicado en "un after" a pocas horas del choque.