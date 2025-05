Testigos protegidos, nuevas denuncias contra Besozzi y las "faltas a la verdad" de la fiscalía, el cruce entre la fiscal y las defensas

Entre los planteos de los defensores se quejaron de que casi dos meses después de que fueron imputados con prisión domiciliaria total, la segunda medida más grave que existe en el proceso penal, la fiscalía no aportó ninguna prueba nueva como para demostrar que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación, dijo Juan Fagúndez, uno de los defensores de Besozzi.

SORIANO "No hay más streaming, ahora voy a salir en vivo y en directo a todos lados", el primer acto de Besozzi tras ser liberado durante el día

Tras aclarar que se referían a la fiscalía “como órgano” y no a la actual fiscal, Charline Ferreyra, que es suplente y no conoce el expediente en su totalidad, como sostuvo Pablo Vera, otro integrante de la defensa del exintentende, cuestionaron que no pudieron acceder aún a los audios completos de las interceptaciones telefónicas que son el 90% de la prueba de la fiscalía, sino que lo que les dieron es la transcripción que hizo la fiscal inicial del caso, Stella Alciaturi "saca de contexto escuchas", dijo otro de los defensores del exintendente Nelson Rosa.