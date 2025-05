Besozzi: "Me tiraron una cáscara de banana... 48 horas antes me dijeron que disparara y tirara el teléfono al río"

Guillermo Besozzi se propone cumplir -aunque no se tiene "tanta" fe- con la meta que le transmitió el expresidente Luis Lacalle Pou en la llamada que le hizo mientras le quitaban la tobillera: intentar hacer en tres días lo que no hizo en los 53 que estuvo preso en su casa, imputado por siete delitos de corrupción.

También señaló que le tiraron "una cáscara de banana", y que 48 horas antes de que lo detuvieran un hombre que estuvo 17 años preso le dijo "que disparara y que tirara el teléfono al río".

¿Cómo fueron estas primeras horas desde que la justicia lo autorizó a salir de su casa durante el día?

Ha sido emocionante. Después de 53 días, realmente sentí lo que es la libertad y lo que hay que apreciar la libertad en un país democrático como el nuestro. Es una cosa impresionante.

Igual no es lo mismo estar en un campo que estar en una celda dos por dos, ¿no?

Estamos de acuerdo. Si te toca estar en una celda de dos por dos es bastante peor. Pero es como agrandarle la jaula a un pájaro que tenés encerrado para que pueda volar un poquito pero seguís sin tener libertad.

Contó que la primera llamada que recibió mientras le estaban sacando la tobillera fue del expresidente Lacalle Pou ¿Qué le dijo?

Me dio para adelante y me dijo que intentara en estos días que me quedan de obtener una elección, que lógicamente yo entiendo que he sido perjudicado de una manera y máxime si en 53 días no trajeron ningún elemento, ninguna prueba de las imputaciones que me hacen y él me decía, ´intenta hacer en tres días lo que no hiciste en 50 y pico de días´. Lo voy a intentar. Yo no canjeo nada por nada, ni me quedo con nada, ni pregunto de qué partido es uno u otro. Soy un poco atropellado pero siempre dentro de la ley y de la norma.

Luego vamos a ir al tema de la causa judicial, pero dijo también que el expresidente Lacalle lo había llamado en varias oportunidades.

Luis me llamó varias veces, sí claro. Al principio más, después un poco menos porque se fue de viaje, pero siempre estuvo muy pendiente de lo mío. Aunque yo no era de su misma línea política, yo era de la línea de (Jorge) Larrañaga, del Wilsonismo, pero tengo una muy buena amistad con él y creo que a través de los años se fue fortaleciendo, incluso en algunas diferencias que llegamos a tener. Incluso alguna vez lo llamé yo para consultarle alguna cosa. Es un hombre de consulta y un hombre muy avezado en lo que es la vida y también lo que es el sistema político.

También contó que en algún momento habló con el presidente Yamandú Orsi.

Sí, sí, Orsi me llamó. Lllamó a mi yerno para que me pasara el teléfono porque yo me quedé sin teléfono. Quiso saber cómo estaba, la situación que estaba viviendo. Yo con Orsi tengo una buena amistad, él era el secretario general de Marcos Caráambula, una gran persona, gran intendente con quien tengo una gran amistad. Siempre cuento que una vez me habían operado por un coágulo en la cabeza y llegó un auto negro a mi casa ¿y quién era? Marcos Carámbula con su secretario general que era Yamandú Orsi. Fue de los primeros que llegó en aquel momento, fuera de Jorge Larrañaga que había estado en toda mi operación afuera, esperando cómo salía.

Hoy va a estar acá en Mercedes, ¿tiene pensado verlo?

Y no sé, yo estoy tratando de estoy tratando de meter dos litros de agua en una botella de un litro pero bueno, voy a Dolores ahora, además todavía hay algunos temas judiciales, hay que ir a filrar, entregar el pasaporte, tenemos horario para hacerlo,

¿Cómo han sido estos 53 días en la chacra? porque me contaron ayer que era tanta la gente que iba que habían tenido que poner baños químicos

El tema de los baños químicos fue un domingo que la gente se autoconvocó… Ahi sí pusieron baños, fue idea mía porque si iban a venir 600 o 700 personas había que tener condiciones. Pero fuera de eso, era un transitar permanente. Yo no tengo palabras de agradecimiento a la gente que iba permanentemente. Había gente que llegaba a las seis y cuarto de la mañana, porque sabían que a las 6 me levanto, y era así hasta las 9 de la noche.

¿Qué visitas lo sorprendieron más?

Tuve visitas de toda índole, a nivel partidario y a nivel del sistema político, no sólo de mi partido

Fueron los candidatos colorados

Sí, los candidatos colorados, y también del Frente Amplio a nivel nacional recibí llamadas.

¿De quién?

Y bueno, Charles Carrera me llamó en un momento, con el cual tengo buena amistad. También me llamó el candidato del Partido Colorado en lo nacional, Andrés Ojeda, vino gente de las iglesias (el obispo, el exobispo, gente de la iglesia evangélica). Yo ni me imaginaba creo que lo que más me sorprendió es que venía gente de otros lugares que yo no conocía.

¿Militantes del partido pero de otros departamentos?

No sólo. Vino por ejemplo, en ómnibus desde Montevideo, una persona que trabajó con mi padre y hace 40 años que no me veía, un hombre de 80 años. Después un cantor tucumano que apareció con su guitarra al hombro, que había estado en una jineteada de Fray Bentos, un muchacho de 29 años, buen cantor, me dijo que en la jineteada había escuchado que me hacían algunas décimas y que un jinete dio la vuelta de honor y se la dedicó al ´gringo Besozzi´y quiso conocerme. El tipo me toca una canción en el portón, yo estaba justo ahí ese día. Después volvió con un fraybentino.

Dijo ayer que le sorprendió el apoyo del Partido Nacional ¿Por qué al principio no lo esperaba?

Porque el partido siempre tiene una particularidad de que muchas veces espera a ver qué dice la justicia. Lo viví con (el exintendente Agustín) Bascou. Yo fui crítico del partido que se apuró con él. No creo que pase mucho más de mediados de año que lo van a declarar inocente. Bascou va a ser declarado inocente por la justicia después de todo lo que se dijo y ¿quién le va a resarcir todas las cosas que se dijeron durante siete años?

Él tuvo igual dos temas y fue imputado por vender ganado prendado.

Lo particular es particular. Como intendente se le acusaba del tema de las estaciones de servicio de autocomprar yo decía que había llevado adelante todo el proceso que tenía que hacer para que una situación que no era culpa de él, que era el Sisconve. Veremos que dice la justicia. Después del tema particular y personal no sé, no me meto. Yo digo que en aquel momento fue condenado por el tema público.

Reconoce que la elección está abierta y que puede pasar cualquier cosa. ¿Cuánto incidió esto en los votantes el hecho de que un candidato esté preso en su casa?

Yo creo que incidió sí. La gente no tiene claras las cosas. Se dicen muchas cosas que a veces son alejadas de la realidad. Yo encerrado en mi casa 53 días, desde el día que empezaba la campaña por lo tanto yo perdí la oportunidad de estar y de recorrer. Mi característica siempre ha sido de estar muy cerca de la gente, muy cerca de los pueblos, de las villas, recorrer mucho, pero en la recta final yo sentía que había perdido la posibilidad, frente al resto, de estar, de intentar convencer o hacerle ver por qué pasó tal o cual cosa pero bueno en tres días voy a intentarlo.

Y si perdiera se dará la alternancia que aunque parece que en algunos lugares cuesta, ¿no es positiva? ¿no está bueno que cambien los partidos en los gobiernos?

La democracia indica que para eso es la elección. Yo qué sé si es positiva o no es positiva. Yo creo que hay veces que gana un partido y dentro del mismo partido a veces ni siquiera gana la misma línea. Yo no digo que el Frente Amplio tenga que tener alternancia en Montevideo. Porque la gente decide que no. Y si no, ¿qué tendríamos que hacer? ¿cambiamos el sistema democrático? Si los gobiernos han sido buenos y la gente le vuelve a dar la posibilidad, la alternancia la da la gente ¿Cuál es la alternancia? Es como que dijéramos que la gente se equivoca cuando elige, se equivocan Montevideo, se equivocan en Soriano porque desde el año 90 eligen el Partido Nacional. ¿por qué no pensamos que los gobiernos son buenos y por eso no nos cambian en un país democrático?

En caso de que gane ¿dónde están los debe de la intendencia?

Los debe están capaz que en el medio ambiente. Demoramos en estos años en ir a un mejor sistema de depósito final de la recolección de basura, de la basura domiciliaria fundamentalmente. Pero en este período lo trabajamos mucho. Hay todo ya un trabajo hecho. La tierra ya está elegida por el ministerio porque tiene que cumplir los requisitos medioambientales y un montón de temas. El proyecto de un relleno sanitario también fue aprobado por el ministerio. O sea que a quien le toque lo va a poder ejecutar. Y después bueno, la Intendencia actúa y trabaja y genera sinergia con los gobiernos nacionales también. Yo no miro para el costado en nada. Si el gobierno nacional necesita choferes para las ambulancias porque no los tiene, esta intendencia se los ha dado. Si tiene problemas en una policlínica que no le puede hacer en Palo Solo, esta intendencia la ha hecho.

Ahora se está votando en el Parlamento el proyecto para que a las intendencias se entre por concurso y sorteo. Conrado Ramos, cuando estaba en Servicio Civil, que fue un poco el que impulsó este tema decía que había exceso de cargos discrecionales en las intendencias. ¿Qué opina de ese proyecto?

Yo opino que los parlamentarios siguen yendo por encima de las autonomías de las intendencias. Ya en el tema del Sucive, en el tema de la patente, perdimos autonomía. Hay algunos que tienen la mirada de la pérdida de autonomía de las intendencias. Yo creo que es bueno que las intendencias mantengamos la autonomía que nos da la Constitución.

Una cosa es tener autonomía y otra cosa es, como tengo autonomía, meto a dedo a la gente y que prevalezca el clientelismo, un poco va por el lado…

¿Quién lo dice eso? ¿Dónde ha pasado?

En todas las intendencias…

Bueno, pero si ha pasado, ¿está fuera de la ley?

Depende, en algunos casos sí está fuera de la ley.

¿Cuál sería el depende? Yo te voy a decir, la Constitución me da la potestad de contratar por las tres formas: por concurso, por sorteo o por designación directa o a dedo, como le quieran llamar. Y lo digo antes la elección, y yo mantengo lo que dice la Constitución. Que venga quien denuncia eso y haga la denuncia, y que venga y me gane la elección.

En Salto, por ejemplo, su correligionario (y candidato a intendente Carlos) Albisu tuvo que renunciar por poner a dedo gente en la Comisión Mixta de Salto Grande.

Perfecto. Es problema de él. Acá vos tenés que ir a los funcionarios de la intendencia y preguntarles si yo a alguno le pregunté de qué partido era y si yo algún día fui a pedirle que viniera a una caravana o que viniera a un club. Te digo más, tengo problemas con los de mi partiro que me dicen que le doy trabajo a los del Frente Amplio. Yo lo hago y lo digo antes, después vienen otros y aplican la bolilla fría y te voy a poner un solo ejemplo que hay que averiguarlo. En OSE en Palmitas hicieron un llamado, y cuando te ibas a anotar te decían ´mirá que ya sabemos que entra Fulano´.



En Montevideo, principalmente, creen que cuando vos le das trabajo a alguien estás comprando el voto. Es un error. Primero porque vivimos en un país democrático donde el voto es secreto. ¿Por qué te va a ir a votar? Te voy a poner un ejemplo, supongamos que te di a dedo un trabajo para limpiar baños. A los tres meses venis y me decís que el horario es horrible, y te cambio el horario. Al rato volvés y te quejás porque seguis lavando los baños, entonces te cambio de lugar, te mando a barrer la plaza. Pero al tiempo venís y me pedís un grado más... Y te digo, no, no hay un grado más. Como decía mi padre al rato, tenés un enemigo. Que le diste el laburo, lo cambiaste, lo mejoraste pero es tu enemigo.

¿Cuántos cargos di yo en el periodo? 300. ¿Con cuántos votos pude yo para ganar? 30.000 pero bueno, es la mirada que desde allá hacen creer de nosotros... Yo como tengo 63 años, digo cualquier cosa.

¿En qué casos hacés concursos en la Intendencia?

Hay muchos, hay muchos. Por ejemplo, sorteo en aquellos que van a trabajar en las playas y concurso para inspectores de tránsito, si va a entrar en alguna oficina que realmente precisamos a alguien preparado.

Ese estilo de liderazgo caudilista que se ve en muchos intendentes blancos

¿Por qué blancos?

Porque hay varios ejemplos en el interior... ese estilo fomenta liderazgos únicos que hacen que no haya alternativas

Yo no me siento caudillo de nadie. Yo ando entre la gente. ¿Sabés cuál es la diferencia de un intendente de Montevideo con nosotros? El intendente de Montevideo si va a un evento de la índole que sea entra por una puerta distinta, lo sientan en un lugar de privilegio. Nosotros vamos a un evento acá, entramos por la puerta, pagamos la entrada y nos sentamos con la gente.

Acá por ejemplo ha estado usted desde 2005, con un período en el que estuvo Bascou, que era de su mismo sector…

Yo creo que cada uno tiene su forma de ser. Si los del Frente están sentados en la casa esperando que les lleguen los votos, yo no tengo la culpa. Yo voy a Sacachispas y me siento a tomar mate con los vecinos, a ver qué les pasa, qué precisan, y voy todos los días del año yo que sé si eso es caudillismo. Yo siento que eso es ser político de verdad. Yo estoy en eso todo el día, hay algunos de mis nietos que los he visto poco...

La jueza finalmente les dio la razón y cambió la medida cautelar pero la fiscal apeló o sea que también puede pasar que vuelvan para atrás

Si también podría pasar. Podría haber pasado ayer que volviéramos a la prisión domiciliaria pero en 53 días a mí no me llevaron nunca a declarar. Ni siquiera mi abogado tuvo acceso a la carpeta. ¿Sabés qué es lo que es bueno de todo esto? Lo mejor de todo es que el presidente de la República instruyó al señor prosecretario Jorge Díaz a conformar una comisión para corregir algunos artículos del nuevo código de proceso penal.

Su defensa ha sido que no se quedó con nada, pero también es cierto que para cometer delitos no hay que robar solamente, hay muchas formas de cometer delitos, y a veces el hacer favores puede ser delito ¿Sigue sosteniendo que no cometió ningún delito?

Sí, totalmente.

La que marca si hay corrupción es la ley, no el Código Penal, y la ley dice textualmente que es corrupción "toda conducta que importe un abuso, exceso o desviación de poder y el uso indebido de un cargo o su intervención en asuntos que puedan beneficiarlos económicamente o beneficiar a personas relacionadas directamente con ellos".

Perfecto.

Y eso es lo que pasó acá, si nos ceñimos a lo que la fiscal relató al imputarlos.

No, no, acá no pasó eso. Es lo que acusa la fiscal. Ahora tiene que comprobar qué eso pasó.

Ella tiene las llamadas telefónicas en las que está usted hablando con los directores, y está por ejemplo el caso de una empresa que trabajaba con maquinaria que se le había cortado el contrato y en un momento el capataz fue a hablar y le dijo a la empresa que si ponía plata en la lista 903, se lo recontrataba.

¿Quiénes son los actores de eso?

El capataz Alcides Rivero y el empresario. La fiscal dice el capataz de obras de la intendencia de Soriano pactó con el empresario que haría una donación un club político que apoya su candidatura.

A ese capataz lo denunció la intendencia. No me digas cosas que yo sé. La intendencia denuncia a Alcides Rivero porque viene una mujer chofer a decirme que le pedían plata para darle trabajo al camión. Le dije a esa mujer si se animaba a hacer esa denuncia que me estaba haciendo a la Jurídica y Rivero terminó preso.

¿Pero la empresa puso plata en la 903 o en un club politico?

No, ¡que va a poner plata en la 903! Ese capataz le pedía plata para él, para darle trabajo al camión.

Le pedía una coima.

Una coima, claro, una coima, punto. El de la 903 es otro. Era el señor Gudefinn, otro capataz, que le decía a una empresa que tenía que poner plata y el tipo le daba US$ 400 todos los meses. El tipo no tiene nada que ver con el 903. El tipo se jubila cuando ve la cosa brava y el camionero le dice, ´¿y ahora a quién le doy la plata?´ El tipo va a hablar con Gonzalo Castillo (prosecretario), le dice que aportaba US$ 400 para la 903 y Castillo le dice que Gudelfinn no tiene nada que ver con la 903. El tipo viene a la intendencia a hablar conmigo, pero eso no lo pone la fiscal, y le dije ´vos lo que sos, sos un coimero. Vos y el otro. Son una manga de coimeros los dos. Te vas de acá, sinvergüenza, ratero´. Le dije de todo, lo eché porque es lo que correspondía. Y ahí nos acusan por no haber denunciado la coima y por eso mete preso a Castillo.

Después está el otro caso, en el que hay llamadas suyas incluso al intendente de Paysandú Nicolás Oliveira para exonerar del pago de patente por un camión, y ahí hay una frase suya que dice "hay que ayudarlo a este hombre porque estamos en año electoral".

El hombre que me llama es de Fray Bentos, ni siquiera vota conmigo. Me dice que compró un camión en un remate judicial y le quieren cobrar los tres años que estuvo preso el vehículo. Yo tenía entendido que no se cobraba eso y ahí me entero que era en Paysandú y lo llamo a Nicolás. En un momento le digo, ´pónganse las pilas hermano, porque le están queriendo cobrar a un tipo que no le tienen que cobrar´. Para mí estaba mal, pero después resulta estuvo bien. Y el tipo pagó todo. Lo único que hay de malo es que yo le haya dicho a aquel ´mirá que estamos en la campaña electoral hermano, pónganse las pilas´. Es una expresión normal de un político. Ese pobre paisano fue el primero que llegó el día que me meten preso y me decía con los papeles en la mano: ´Pagué todo´. ´Pero ya se, muchacho, le digo, tranquilizate, no tenés la culpa de nada´. Entonces, después uno se transforma en caudillo, ¿sabes por qué? Porque estamos cerca de la gente. Y después titulan: ´Besozzi el caudillo que parece el patrón de estancia´. A mí me da lo mismo.

Es que la carpeta fiscal tiene muchísimos hechos que dan cuenta de irregularidades, como lo del hotel de Laura Raffo.

Lo del hotel de Laura Raffo es el único error que me encontró la fiscal y no está en el teléfono.

No está en el teléfono, pero está probado que cuando se dieron cuenta de que se había pagado mal, fueron a tratar de arreglarlo.

No se pagó, ¡error!

Bueno, se computó a la intendencia.

No se había pagado. ¿Sabés de quién es el Hotel Brisas del Hum? Es de la Intendencia y la intendencia lo tiene concesionado a Mario Garbarino y company. El canon, no sé ahora en cuanto está, pero creo que está en $200.000 por mes, más 16 habitaciones para la intendencia. Y hay veces que no se gastan las 16 habitaciones, porque no hay gente. Laura Raffo viene, le digo al director de Relaciones Públicas Alejandro, hombre de mi confianza en la lista, que reserve en el hotel, que lo vamos a pagar nosotros. Nosotros, la lista. Eran 8.500 pesos, dos habitaciones. Alejandro no va a pagar. El hotel cuando llega al fin de mes tiene que cerrar las 16 habitaciones, había habitaciones libres, lo imputa a las 16 habitaciones. Mal, está mal.

Se dio la orden de que se hiciera así, según la fiscal.

No. Alejandro, lo podés entrevistar, me puso su cargo a la orden. Me dijo ´me mandé la tal macana y esto lo van a usar políticamente´. Yo le dije que un error lo puede tener cualquier. Los que se las tiran de perfectos, que está lleno en este mundo no son perfectos tampoco. Vos tranquilo, andá y decíle que queremos pagar y vamos a pagar. ´Pero mirá que Fiscalía dice´. ´No importa, vamos a pagar porque es lo que corresponde´. Ella dice que después que lo descubrió mandamos a pagar. No me cago ni por un peso, ni por un millón de dólares, ni por 8.500 pesos. Lógicamente nadie lo va a creer, está bien, es parte del juego.

Pero te quiero decir que había otra cosa. El tema de Palmar, cuando vino la juventud del Partido Nacional de oficio, la señora fiscal mandó a levantar toda la documentación… Si había alguna Coca-Cola a nombre de la intendencia. Levantó hasta las computadoras. Después mandó a buscar al presidente de la Juventud de Soriano para preguntarle quién había pagado el último acto de Laura Raffo.

Stella Alciaturi Captura de video

Forma parte de la investigación. Ella estaba buscando si se daba la misma situación en otros casos.

No, no, si lo último que encontró fue el hotel. No, no, no. No me cambies. Esta fue antes. Lo último que hizo fue el hotel.

Pero toda investigación parte de datos. Alguna información tendría y para investigar pide la información

¿Vos sabés que esta fiscal mandó a buscar el carnicero de mi casa?

¿Del campo?

Del campo de mi familia para saber quién pagaba la carne de Besozzi. ´La paga Besozzi´, le dijo. Lo agarraron en Investigaciones, le pegaron una movida al paisano. Le preguntaron por qué tenía caballos en lo de Besozzi. Y le explicó que apadrina las jineteadas y yo le doy para tener caballos. ´¿Pero vos no hacés las boletas a nombre de la Intendencia? Nos han dicho que vos hacés las boletas a nombre de la Intendencia´, le decían.

Eso no está incluido porque ahí no se encontrará nada.

No, pero lo que hay que ver es que esta muchacha la tenía conmigo, ¿no? Lo inducían al tipo y le decían, pero ´mirá que nosotros sabemos que vos sabés que Besozzi descarga piedra en su casa. Le decían que lo iban a calabocear, que me mandara adentro. Le decían ´mirá que tenemos cosas tuyas y vos vas a terminar preso. Más te vale decir alguna cosa de estas´. Lo mismo hicieron con los seis que se llevaron conmigo, a todos esposados. ¿Te parece que los tienen que levantar a todos esposados como los levantaron y tengo que escuchar al jefe de Policía (José Rodríguez) mentir, decir que nadie fue esposado?

¿Quién está detrás de todo esto? ¿Piensa que hay otras persona o es un acto individual?

Yo creo que había una estrategia. Ya lo he dicho. Al jefe policial lo cambiaron el día antes. Le habían dicho al que estaba que se quedaba y de golpe y porrazo pa' afuera, el día antes la mesa del Frente Amplio saca un comunicado de la nada que dice que habrá más detenidos. El mismo día que nos detienen uno de los candidatos del Frente Amplio dice ´ahora sí podemos acceder a la intendencia de Soriano´. El FA le pide carácter urgente porque había una crisis institucional en el departamento. ¿Qué crisis? La intendencia se recompuso, le sacaron seis cargos de confianza, se recompuso y siguió funcionando desde primera línea porque es una intendencia ordenada, sin deudas, sin créditos, sin nada. No puede ser tanta coincidencia.

¿Pero liderado por quién?

¡Ah! Yo qué sé por quién. La fiscal tenía su Facebook lleno del Frente Amplio

Por ese motivo, entre otros, se le inició un sumario sin separación del cargo, o sea está bajo investigación

Pero no me preocupa tanto que esté a favor del Frente Amplio. Más me preocupa que esté hablando en contra de un partido. Sucedieron hechos correlativos permanentes. A mí me tiraron una cascara de banana importante.

¿Cuál?

48 horas antes fue a mi casa un señor, -a ver cómo lo puedo nombrar- un señor que estuvo 17 años preso, a decirme que disparara y que tirara el teléfono al río. Que lo habían llamado de adentro, de la policía. Le digo: ´Hermano te agradezco, no tengo nada de qué disparar y no tengo nada de qué esconder el teléfono´. Pero tenía razón, el miércoles me vinieron a buscar porque después tomó estado público que el señor vocero de la fiscalía (Javier Benech) no podía venir el miércoles y tampoco estaban las tobilleras. Vino el jueves. Por lo tanto es demasiada coincidencia entonces yo después pensaba y anotaba todo y otro montón de cosas que fueron pasando y llegué a la conclusión de que me lo mandaron al muchacho para que yo cometa el error. Si yo hubiera sido un débil mental, tiro el teléfono al agua y al otro día el titular hubiera sido: ´Besozzi escondió el teléfono´.

Más allá de eso, la lista de hechos que la fiscal les imputó sigue… No quiero mencionarlos todos pero son muchos

Está bueno porque vos estás haciendo lo que no ha hecho la fiscal que no me preguntó nada.

El día ese que se lo imputó, ¿no le preguntó por estas cosas?

Nada, pero ponelo. Nada. Me tuvieron encerrado casi 24 horas. Me sacaron a las siete de la mañana, me llevaron a las cuatro y media de la mañana. No me preguntaron nada. Sí los presionaron a nivel de la policía, a los otros seis para que dijeran que yo lo mandaba a pedir plata o a hacer esto o a hacer lo otro. Ustedes se van caminando el que va a quedar es el tranquilo pero sálvense. Eso le dijeron a los que estaban más quebrados.

Hay un caso de una multa a una persona que condujo alcoholizado y usted pidió sacar esa multa.

Es mentira. Por eso hay que hablar las cosas como son. A mí me llaman y me dice el director de tránsito que me avisa que agarraron con alcohol a Torres y me iba a romper los huevos. Le dije: ´No te preocupes, lo mando a cagar´, textuales palabras. Por eso (el penalista Juan) Fagúndez dice que no hay una imputación que esté bien. Ninguna.

Sin embargo, hay también un hecho de robo de combustible del catamarán. En una conversación entre Gastán, secretario general, y Torres, director de Logística, sobre que en ocho meses les robaron 3.000 litros de nafta. "El tema es que estamos regalados con 3.000 litros", dice Torres y Gastán agrega que "no quieren que se denuncie", no dica quien pero se deduce que es en la intendencia.

Yo me acuerdo de ese caso. Clarito me acuerdo. Le dije que denunciaran. Punto. Ahí lo que pasa que cambia el director de Logística, se va uno y viene otro, me parece a mí que además hicimos un tema de cámaras para controlar. Me cuestionaban que lo estaba matando por el robo de 60 litros pero no eran 60 litros. A los dos que robaban los echamos. No sé la justicia qué va a hacer con ellos.

El otro tema es el de los alcaldes de Villa Soriano y de Dolores con las faltantes de plata.

Es solamente Villa Soriano. Son $150.000 primero y después se va a $240.000 por parte del secretario del alcalde que era un cargo de confianza. Se hacían gastos sin factura, sin RUPE, era una desprolijidad administrativa. Habiía incluso unas compras de unos pasteles a una señora que no tiene ni boleta pedido y y él apuntaba en un cuaderno. Yo hablo con el alcalde, le digo ´Joaquín hay que cuidar los dineros públicos vamos a terminar todos presos hermano. Le empiezo a adelantar que su hombre que está en un cargo de confianza mío se lo voy a sacar voy a esperar. Van a hacer otra auditoría a los 40 días van y en vez de 150 faltaban 240...

Se administra una oficina pública como que fuera el boliche de la esquina. Eso también puede configurar delito y está mal.

Es un error administrativo y puede ser un abuso de funciones. Yo consideré que a un muchacho de 27 años del pueblo de Villa Soriano no daba para denunciarlo penalmente hasta que no hubiera una investigación. Si la investigación me arrojaba de que era mucho más que las desprolijidaeds ahí voy a la justicia. Ellos querían que fuera antes.

¿Se tien fe para en estos tres días lograr el resultado de la elección?

No tanto. Siento que he sido muy vapuleado por la prensa, fundamentalmente la de Montevideo. Han hecho creer que soy un tránsfuga, han hecho creer que mi familia, mis nietos, mis hijas, mi madre, mis hermanos tienen un padre, un abuelo tránsfuga. Es cierto que debería tener el cuero duro. Creo que hay un tema político atrás de todo esto.