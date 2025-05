"No hay más streaming, ahora voy a salir en vivo y en directo a todos lados", el primer acto de Besozzi tras ser liberado durante el día

Si bien hubo una movilización hacia la chacra, donde el intendente vive y donde cumplió la prisión domiciliaria, y participó vía streaming en algunos actos de listas, los dirigentes coinciden en que no es lo mismo porque los actos ya desde hace unos años no suelen ser masivos mientras que el caudillo con su estilo, llega mucho más.

“Ustedes han hecho una campaña espectacular pero me han pasado dando órdenes por los streaming: que ponete acá, que ponete allá, que hacé esto. ¡No hay más streaming! ahora voy a salir en vivo y en directo a todos lados”, fue lo primero que les dijo trepado en la caja de una camioneta de la lista 903 que le sirvió de tarima para dar su primer discurso tras ser liberado.

Tres horas antes la jueza Ximena Menchaca, que a fines de marzo había dispuesto la prisión domiciliaria total para Besozzi y otros seis jerarcas municipales, había accedido a flexibilizar la medida y dejarles sólo la prisión domiciliaria en la noche (de 0 a 7 horas) con lo que durante el día y hasta el jueves podrá hacer recorridas, actos y movilizaciones. Se lo obligó también a fijar domicilio, entregar el pasaporte y no salir del país. La fiscal apeló la resolución.

WhatsApp Image 2025-05-06 at 12.52.09 AM (1).jpeg

Besozzi fue imputado a fines de marzo por siete delitos de corrupción (peculado, tráfico de influencias, concusión, omisión de denunciar ilícitos, abuso de funciones, cohecho simple y cohecho calificado), con prisión domiciliaria por 180 días con tobillera electrónica. Básicamente se lo indaga por utilizar el cargo para aplicar una lógica de favores en beneficio de militantes y conocidos y por no denunciar posibles delitos de los que tenía conocimiento.

El dice y su defensa sostienen que es inocente. Ayer lo reiteró al señalar que tiene "la conciencia bien tranquila".

Este lunes en la audiencia que empezó sobre las 15 horas la fiscal suplente Charline Ferreyra, planteó que las medidas cautelares deben mantenerse porque la investigación sigue, hay pendientes más citaciones y por lo tanto se mantienen los riesgos para la investigación. Por eso apeló.

WhatsApp Image 2025-05-06 at 12.52.09 AM.jpeg

Ferreyra tomó el caso luego de que Stella Alciaturi, a quien se le inició un sumario por su actuación en este caso, fuera trasladada a Atlántida y mientras la nueva titular de la fiscalía Luisa Vago cumple la licencia maternal, por lo que tampoco ha podido estudiar todo el expediente que tiene miles de fojas.

Tampoco lo han visto en su totalidad las defensas, dijo Fagúndez. Afirmó que por lo que vio hasta ahora, no encuentra delitos.

Si bien los abogados habían pedido que la audiencia se realizara la semana pasada, la jueza estuvo con licencia médica y accedió a que se realizara hoy.

Por un canal paralelo corre la apelación a la imputación, que también planteó la defensa, y que está a estudio de un tribunal de apelaciones al que le está corriendo un plazo de 15 días para decidir si confirma o revoca la imputación.

Según contó Fagúndez, defensor de Besozzi junto a sus colegas Nelson Rosa y Pablo Vera, entre las razones por las que accedió a flexibilizar las medidas la jueza mencionó los días que quedan de campaña de cara a las elecciones departamentales del domingo pero como uno más entre otros motivos.

El fallo de la jueza abarcó al resto de los imputados que son el prosecretario Gonzalo Castillo, el director de Hacienda Pedro Besozzi (sobrino del intendente), el director de Auditoría Germán Cavallero, el director de Obras Pedro Nocetti y el director de Logística Jonathan Torres.

En el caso del exsecretario general Daniel Gastán, no pudo estar presente en la audiencia porque sus defensores no pudieron viajar desde Montevideo, pero la audiencia se realizará este miércoles y se espera que tenga el mismo resultado.

Mientras transcurría la audiencia se acercó al juzgado para darle apoyo un grupo de militantes que empezó siendo de 20 y terminó con unas cien personas, entre los que había otros jerarcas de la intendencia, alcaldes y la diputada del sector de Besozzi María Fajardo. Los militantes comentaban que se trata de un caso político más que judicial y que por eso Besozzi lejos de generar rechazo obtuvo mayor apoyo y salió fortalecido. Decían que va a ganar y por amplio margen.

Los datos según una encuesta realizada por Ágora, le da una intención de voto del 37,5% mientras que el Frente Amplio le pisa los talones por 35,5%. Si bien el FA acortó la distancia, luego de la imputación de Besozzi los blancos no crecieron pero sólo bajaron un 0,2%.

El primer acto

Con su boina característica, golilla, camisa remangada y con un pabellón nacional en sus manos, Besozzi subió corriendo la escalera de la casa de su madre después de 20.30 para saludarla junto a otros familiares que lo esperaban arriba. A los pocos minutos, cuando todavía faltaban 15 para las 21, la hora a la que se había convocado a los militantes, bajó agitando la bandera mientras le gritaban “Guillermo, Guillermooo".

Mientras Besozzi respondía a las preguntas de los periodistas y un desenfrenado militante gritaba "Besozzi es pueblo", otra le comentaba a la que tenía al lado "esto es lo que genera". Otra pedía que la dejarán saludarlo porque tenía que irse a trabajar.

“Hoy es un día de agradecimiento, a mi familia, a cada uno de ustedes, a cada uno de los que lo ha hecho posible. Me han bancado de una manera que seguramente no me den los días de la vida para agradecer el apoya de tanta gente".

"Hoy estamos en carrera. Es una elección que está abierta, cualquiera puede ganar pero nosotros también podemos ganar", dijo a lo que la militancia gritó enfervorecida. Luego agregó que "la única diferencia ahora" es que lo van a ver. "Vamos a estar junto al pueblo, junto a la gente, que es lo que pretendemos hacer para adelante".

WhatsApp Image 2025-05-06 at 1.07.00 AM.jpeg

Tanto al declarar a los medios como en su discurso mantuvo un tono conciliador y de mano tendida. "No tengo recelo con nadie pero con nadie. A pesar de que en el fragor de la campaña algunos parece que se sentían con libertad de decir algunas cosas que no están bien pero saben que los quiero a todo igual. Pretendo que esta democracia esté cada día mas fuerte", afirmó.

En esa misma línea de no darse por ganador dijo que si le toca ganar "con mucha humildad" va a gobernar junto a todos los que quieran hacer por el departamento. "Estarán abiertas las puertas, no importa de que partido sean".

Respaldo del Partido Nacional y de Lacalle Pou

Besozzi contó que mientras le estaban sacando la tobillera lo llamó el expresidente Luis Lacalle Pou, quien dijo lo había llamado varias veces. "En su figura el agradecimiento a todo el resto de los dirigentes de mi partido", afirmó.

Contó que no se esperaba el respaldo que le dió el partido y que este lunes recibió una llamada de la presidenta del directorio Macarena Rubio para decirle: "Seguís teniendo todo el apoyo del partido".

Se despidió diciéndoles a los militantes que este martes van a saber dónde va "a andar recorriendo este hermoso departamento que se llama Soriano y su bandera reza aquí nació la patria".